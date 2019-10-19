Galatasaray, Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Ligde 3, toplamda ise 5 maç sonra galibiyeti hatırlayan sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında son dakikalarda ecel terleri dökse de bu sezonki en iyi performansını sergiledi.

ANDONE ŞOV YAPTI!

Radamel Falcao'nun yokluğunda maça ilk 11'de başlayan Florin Andone, Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu. Bu sezon ligdeki ilk isabetli şutunda gol atmayı başaran Rumen yıldız, 42. dakikada da bir penaltı kazandırdı ve topun başına geçerek skoru 2-0'a taşıdı. Opta Can'ın aktardığına göre Florin Andone'den önce Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında iki gol atan son Rumen oyuncu Gheorghe Hagi'ydi. Efsane isim bunu 26 Mayıs 2001'de Trabzonspor'a karşı başarmıştı.

İSTATİSTİKLER EN İYİSİ

Galatasaray, Sivasspor karşısında bu sezon istatistikler olarak en iyi performansını sergiledi. 537 isabetli pas yapan sarı-kırmızılılar, 78 ile bu sezonki en yüksek rakamına ulaşırken rakibiyle girdiği ikili mücadelelerde de zirveye çıktı.

Bu sezon hücum yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray, 4 net gol pozisyonu ile ne çok net gol pozisyonuna girdiği maçı geride bıraktı. Opta'ya göre ayrıca Galatasaray gol beklentisi olarak da yine (3.32) ile en yüksek rakamına ulaştı.