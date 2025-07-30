Sezon ortasında Bodrum’da ev fiyatları düştü mü?

Her yaz başı Bodrum’un fiyatlarını konuşuyoruz. Lahmacundan beachlerdeki şezlong parasına emlak fiyatlarının yüksekliğine kadar Bodrum’daki astronomik takamlar gündemden hiç düşmüyor. Peki şimdi sezonun tam da ortasında Bodrum’da fiyatlar ne durumda. Özellikle de emlak piyasası hareketli mi? İstoç yönetim kurulu üyesi Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Bodrum'daki durumu şöyle anlatıyor:

* Bu yaz Bodrum hiç olmadığı kadar boş. Hem merkez çarşısı hem de Bitez, Yahşi, Türkbükü, Ortakent, Torba, Turgutreis, Akyarlar gibi gözde bölgeler, önceki yıllara kıyasla oldukça sakin.

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* Tatilciler, Bodrum genelinde yüksek fiyatlar olduğuna inanarak daha uygun ve sakin tatil yapmak adına Yunan adalarına yönelmiş. Vize ücretini dahi göze alarak bu tercihi yapmışlar.

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* Yabancı turist sayısı da çok düşük. Gelen birkaç kruvaziyer gemisi kısa süreli bir hareketlilik sağlasa da Bodrum için yeterli değil.

* Pahalı algısı, insanların gözünü korkutmuş ve tatil planlarını Bodrum dışında yapmalarına neden olmuş.

* Konut piyasasına baktığımızda da benzer bir durgunluk söz konusu. Satışlar ya yok denecek kadar az ya da değerinin oldukça altında gerçekleşiyor. Hareket sadece ultra lüks segmentteki özel projeler ve villalarda görülüyor. Zaten yüksek gelir grubuna mensup kişiler teknesiyle marinaya geliyor, ihtiyacını giderip koylarda vakit geçiriyor, yine tekneleriyle ayrılıyor.

* Bodrum’da inşaat faaliyetleri de ciddi oranda azalmış. Yeni proje başlatan firma sayısı çok düşük. İki yıldır satılamayan, şişirilmiş fiyatlarla ilana çıkmış konutlar hâlâ piyasada duruyor. Bu da piyasada negatif bir algı oluşturuyor. Ev almak isteyenler, “İki yıldır satılmayan evi neden ben alayım?” diye sorguluyor. Bu da yatırım kararlarını geciktiriyor ya da tamamen iptal ettiriyor. * Şu an satışlar neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Ancak fırsat niteliğindeki, gerçek değerinin çok altına inmiş mülklerde hâlâ hareketlilik gözleniyor. * Bugün Bodrum’da bütçenize göre 10 milyon TL’den 100 milyon TL’ye kadar müstakil ev almanız mümkün. Özellikle Milas ve Meşelik gibi gelişmekte olan bölgelerde 1+1 daireler 2,5 – 3,5 milyon TL, 2+1 daireler ise 4,5 – 6,5 milyon TL aralığında bulunabiliyor.