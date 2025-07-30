Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.618,97 %1,26
        DOLAR 40,5825 %0,02
        EURO 46,4033 %-1,00
        GRAM ALTIN 4.271,07 %-1,59
        FAİZ 40,51 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 48,20 %-3,36
        BITCOIN 116.911,00 %-0,48
        GBP/TRY 53,7887 %-0,79
        EUR/USD 1,1424 %-1,07
        BRENT 73,51 %1,38
        ÇEYREK ALTIN 6.983,33 %-1,59
        Haberler Ekonomi Emlak Sezon ortasında Bodrum’da ev fiyatları düştü mü? - Emlak Haberleri

        Sezon ortasında Bodrum’da ev fiyatları düştü mü?

        Hep pahalılığıyla gündemde olan Bodrum'da sezonun tam da ortasında emlak piyasası ne durumda? Hangi semtte fiyatlar ne? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 30.07.2025 - 17:14 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sezon ortasında Bodrum'da ev fiyatları düştü mü?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Her yaz başı Bodrum’un fiyatlarını konuşuyoruz. Lahmacundan beachlerdeki şezlong parasına emlak fiyatlarının yüksekliğine kadar Bodrum’daki astronomik takamlar gündemden hiç düşmüyor. Peki şimdi sezonun tam da ortasında Bodrum’da fiyatlar ne durumda. Özellikle de emlak piyasası hareketli mi? İstoç yönetim kurulu üyesi Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Bodrum'daki durumu şöyle anlatıyor:

        * Bu yaz Bodrum hiç olmadığı kadar boş. Hem merkez çarşısı hem de Bitez, Yahşi, Türkbükü, Ortakent, Torba, Turgutreis, Akyarlar gibi gözde bölgeler, önceki yıllara kıyasla oldukça sakin.

        * Tatilciler, Bodrum genelinde yüksek fiyatlar olduğuna inanarak daha uygun ve sakin tatil yapmak adına Yunan adalarına yönelmiş. Vize ücretini dahi göze alarak bu tercihi yapmışlar.

        REKLAM

        * Yabancı turist sayısı da çok düşük. Gelen birkaç kruvaziyer gemisi kısa süreli bir hareketlilik sağlasa da Bodrum için yeterli değil.

        * Pahalı algısı, insanların gözünü korkutmuş ve tatil planlarını Bodrum dışında yapmalarına neden olmuş.

        * Konut piyasasına baktığımızda da benzer bir durgunluk söz konusu. Satışlar ya yok denecek kadar az ya da değerinin oldukça altında gerçekleşiyor. Hareket sadece ultra lüks segmentteki özel projeler ve villalarda görülüyor. Zaten yüksek gelir grubuna mensup kişiler teknesiyle marinaya geliyor, ihtiyacını giderip koylarda vakit geçiriyor, yine tekneleriyle ayrılıyor.

        * Bodrum’da inşaat faaliyetleri de ciddi oranda azalmış. Yeni proje başlatan firma sayısı çok düşük. İki yıldır satılamayan, şişirilmiş fiyatlarla ilana çıkmış konutlar hâlâ piyasada duruyor. Bu da piyasada negatif bir algı oluşturuyor. Ev almak isteyenler, “İki yıldır satılmayan evi neden ben alayım?” diye sorguluyor. Bu da yatırım kararlarını geciktiriyor ya da tamamen iptal ettiriyor.

        * Şu an satışlar neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Ancak fırsat niteliğindeki, gerçek değerinin çok altına inmiş mülklerde hâlâ hareketlilik gözleniyor.

        * Bugün Bodrum’da bütçenize göre 10 milyon TL’den 100 milyon TL’ye kadar müstakil ev almanız mümkün. Özellikle Milas ve Meşelik gibi gelişmekte olan bölgelerde 1+1 daireler 2,5 – 3,5 milyon TL, 2+1 daireler ise 4,5 – 6,5 milyon TL aralığında bulunabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Habertürk Anasayfa