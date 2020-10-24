YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Hem özel hayatınızda hem de kariyerde dalgınlığınızın arttığı bir haftadasınız sevgili Yengeç burçları… Bu aralar sosyalleşmek yerine kendi kendinize bir şeyler yapmak isteyecek ve sık sık geçmişi yad edeceksiniz. Aşk ve ilişkilerde duygusal bir döneme giriyorsunuz. Partnerinizin bir dediğini iki etmeyeceksiniz. Yalnızsanız da eski ilişkinize dönmek isteyeceksiniz. Ancak Merkür retrosu devam ederken eski ilişkiler pek yararınıza olmayacaktır. 23 Ekim’de Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle keskin kararlar alabilirsiniz.