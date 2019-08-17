İHA'nın haberine göre; bugüne kadar sosyal farkındalığın arttırılması amacıyla; dernek, vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşlar yararına 20'nin üzerinde konser veren İzmir'in Hanımları Söylüyor topluluğu, bu kez çocuklara umut ve şifa olabilmek için Çeşme Amfi Tiyatro'da sahne alacak.

TRT'nin 2000 yılındaki Türk sanat müziği ses yarışması Türkiye birinciliğine layık görülen, Türk müziği yorumcusu ve eğitmeni Ümit Bulut'un sanat yönetmenliğinde, müziğe aşık 35 yetenekli İzmirli kadının katılımıyla 2012 yılında temelleri atılan topluluk, İzmirli sanatçı Sezen Aksu'nun şarkılarını seslendirecek.

27 Ağustos 2019 Salı günü gerçekleşecek konserin biletleri ise Biletix ve Çeşme'deki bilet satış yerlerinden 50 lira bedelle satışa çıkacak. Konserin geliri, Dr. Behçet Uz Hastanesinde lösemi dahil her türlü kanser hastası, kardiyoji, nefroloji, endokrin vb. branşlarda hasta çocuklar ve ailelerinin maddi manevi ihtiyaçlarına karşılık veren Dr. Behçet UZ Çocuk Vakfı (BUVAK)'na bağışlanacak.