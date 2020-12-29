Sezaryenden sonra normal doğum yapılır mı?

Sezaryen sonrası normal doğum ile ilgili çalışmaların arttığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Serdar Kütük, “Yapılan çalışmalar sonucunda sezaryen sonrası normal doğumun güvenirliği kanıtlanmış, bununla birlikte tüm dünyada ve ülkemizde sezaryen sayıları azalmıştır” dedi.

SEZARYEN SONRASI NORMAL DOĞUM MÜMKÜN

“Sezaryen sonrası normal doğum her anne adayı için tercih edilmese de uygun kişilerde ve gebelik sürecinin düzenli takibiyle sağlıklı doğum gerçekleştirilebiliyor” diyen Doç. Dr. Mehmet Serdar Kütük, “Sezaryen sonrası normal doğumun güvenilirliği, yapılan çalışmalarla kanıtlanmış, bunun sonucunda tüm dünyada ve Türkiye’de tekrarlayan sezaryen sayıları azalmış, sezaryen sonrası normal doğum olgularının sayıları da hızla artmıştır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Sezaryan ameliyatında hasarlanan rahim duvarının, takip eden doğumlarda yırtılacağı varsayımı ile benimsenmiş olan ‘bir sezaryen hep sezeryan’ ilkesi, son 20 yılda çürütülmüş ve gerekli teknik donanıma sahip kliniklerde, uygun hasta seçimi ile riskin yüzde 1’in altında olduğu ortaya konulmuştur. Özellikle batı literatüründen elde edilen veriler, daha önce bir sezaryen geçirmiş kadınlarda sezaryen sonrası normal doğum başarısının yüzde 60 ila 80 arasında değiştiğini göstermektedir. Avrupa’da sezaryen sonrası normal doğum uygulama oranı yüzde 29 ila 55 arasında değişirken Amerika ve Avustralya’da bu oran yüzde 12 ila 14 dolayındadır. Ülkemizde de sezaryen sonrası normal doğumun güvenli bir seçenek olarak sunulup uygulandığı durumlarda annelerin kabul oranları, yukarıda sıraladığımız diğer ülke kadınlarından farklı değildir.”

KİMLER SEZARYEN SONRASI NORMAL DOĞUM YAPABİLİR?

Doç. Dr. Mehmet Serdar Kütük, sezaryen sonrası normal doğum imkanının kimlere sunulabileceğiyle ilgili detayları aktardı:

“Anne adayının arzusu ve tercihi her şeyden önemlidir ve birinci koşuldur. Bunun yanı sıra daha önce sadece bir sezaryen geçirmiş kadınlar, sezaryen sonrası normal doğum için olağan adaylardır. İki ve üzerinde sezaryen geçirmiş kadınlarda da normal doğum mümkün olmakla beraber anne ve bebek için hayati riskler 3 kat daha fazladır ve çok özel durumlar dışında tercih edilmemelidir. Ayrıca daha önceki sezaryen ameliyatları klasik insizyon dediğimiz dikey kesi ile yapılan, 28 haftanın altında sezaryen geçirmiş olan, bebeğin ağırlığı 4500 gr üzerinde olan, daha önce rahim yırtılması sorunu yaşamış olan gebeliklerde sezaryen sonrası normal doğum tercih edilmez. Gebelikler arasında geçen süre tek başına doğumun normal yoldan gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirlemez ve sezaryen sonrası normal doğum için engel değildir.”