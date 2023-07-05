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        Haberler Gündem Seyyanen zam nedir, ne demek ve ne anlama geliyor? Temmuz 2023 Seyyanen zam ne kadar oldu?

        Seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor?

        Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam nedeniyle milyonların gözü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceği 5 Temmuz tarihine çevrilmişti. Memur maaş zammıyla ilgili masada çeşitli formüller bulunuyor. Söz konusu formülde, artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor. Memur maaşına yapılacak seyyanen zammın ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar ise Seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor? sorularının cevabını araştırıyor.

        HT
        Giriş: 05.07.2023 - 17:15
        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. Temmuz memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan seyyanen zam formülünün konuşulmasının ardından "Seyyanen zam" ifadesi kamu çalışanları için yeniden gündeme geldi. Peki seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen ne anlama geliyor?

        • 2

          SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

          Arapça kökenli bir terim olan seyyanen, 'eşit miktarda' anlamını taşımaktadır. Kamu çalışanları farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam alabiliyor. Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır.

        • 3

          Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise herkesin maaşı o kadar artar.

        • 4

          Memur maaş zammıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Formüllerin özünü artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor.

        • 5

          Memur maaşlarına yapılacak artışın bir kısmının seyyanen, bir kısmının yüzdelik zam şeklinde yapılması sonucu en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makas daralacak.

        • 6

          SEYYANEN ZAM TUTARI BELLİ OLDU

          AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

          Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

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