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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. Temmuz memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan seyyanen zam formülünün konuşulmasının ardından "Seyyanen zam" ifadesi kamu çalışanları için yeniden gündeme geldi. Peki seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen ne anlama geliyor?

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SEYYANEN ZAM NE DEMEK? Arapça kökenli bir terim olan seyyanen, 'eşit miktarda' anlamını taşımaktadır. Kamu çalışanları farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam alabiliyor. Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır.

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Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise herkesin maaşı o kadar artar.

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Memur maaş zammıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Formüllerin özünü artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor.

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Memur maaşlarına yapılacak artışın bir kısmının seyyanen, bir kısmının yüzdelik zam şeklinde yapılması sonucu en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makas daralacak.