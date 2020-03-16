Şeyma Subaşı, "Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ederim" dedi.