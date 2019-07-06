06 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şeyma Subaşı, hayatını kaleme aldığı 'Sadece Şeyma' adlı kitabını 21 Haziran'da yayımladı.
29 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın kitabı dünden bu yana sosyal medyada gündem oldu.
Nedeni ise; 'Sadece Şeyma'nın 40 bin adet satıldığına yönelik açıklama oldu.
Aralarında ünlülerin olduğu birçok kişi, 'Sadece Şeyma'nın 40 bin adet satıldığı yönündeki açıklamaya inanmadığını sosyal medya paylaşımlarında gözler önüne serdi.
Hatta kitabı 'ti'ye alanlar bile oldu.
Peki Şeyma Subaşı'nın kitabı 'Sadece Şeyma' kaç adet satıldı?
Dün bir yayın evi sahibi olan arkadaşımı arayarak kitabın kaç tane satıldığını sordum.
Geçen hafta 'En Çok Satan İlk 20' listesinde olmadığını öğrendim.
Arkadaşım, 40 bin adetin dağıtım olduğunu belirterek kendi hesaplarını yaparak 'Sadece Şeyma'nın en fazla 5 - 6 bin adet satılmış olabileceğini söyledi.
Sonra kitap satışlarını internet üzerinde gerçekleştirilen kitapyurdu.com'a baktım.
Çünkü kitap satışlarının ne kadar olduğunu 5 aşağı 10 yukarı hesaplamanın bir yolu buradaki satış rakamıdır.
Nasıl mı?
Kitap satışı konusunda yıllardır genel geçer bir hesap şekli vardır.
kitapyurdu.com'daki satış rakamının 20 ile çarpımıyla ortaya çıkan sonuç, bir kitabın kaç adet satıldığını 5 aşağı 10 yukarı belirler.
Bu hesap türü, yayın evleri tarafından kabul görür.
'Sadece Şeyma'nın internet üzerindeki satışı, haberi yayına hazırlarken 217 adet olarak görünüyordu.
217 x 20 = 4.340
Yayın evi sahibi arkadaşımın belirttiği 5 - 6 binlik satış rakamıyla çok büyük bir fark görünmüyor.
Ne var ki açıklanan 40 binlik satış rakamıyla büyük bir fark söz konusu...
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