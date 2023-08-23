Şeyma Subaşı "Belki doğru değil" diyerek paylaştı! İş ilanı verdi!

Şeyma Subaşı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Selam herkese. Belki buradan bunu söylemek pek doğru olmayacak ama paylaşmak istiyorum. SAnırım benim iyi bir sosyal medyamı organize edecek birine ihtiyacım var. Bu bir menajer olur, bana uygun naturalinde doğalında tadında işler geliyor olur bilmiyorum. Benim hiç olmadı böyle birileri, olmaya çalıştı olmadı. Ben burada fazla yokum zaten olmayacağım da yine. Ama sonuçta burası benim vatanım, evim çok seviyorum. Burada olacağım her zaman. Bir yardıma ihtiyacım var ama kim?"