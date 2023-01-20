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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Şeyma isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

ŞEYMA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Şeyma ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Şeyma adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Şeyma isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ŞEYMA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Şeyma ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Çok kıymetli, değerli. Vücudunda ben olan.

ŞEYMA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Şeyma ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Şeyma adını koymak caizdir.

ŞEYMA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Şeyma ismini kullanan 72.446 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Şeyma ismini kullanan 13.897 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Şeyma ismini kullanan 5.193 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Şeyma ismini kullanan 2.106 kişi bulunmaktadır.

ŞEYMA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Şeyma adındakilerin liderlik vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk