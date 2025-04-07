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        Haberler Gündem Çevre Seyhan Belediyesi'nden "iklim" sözleşmesi | Son dakika haberleri

        Seyhan Belediyesi "Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi" imizaladı

        Adana'nın Seyhan Belediyesi, Avrupa Birliği'nin iklim ve enerji hedeflerine katkı sunmak amacıyla Avrupa Komisyonu öncülüğünde başlatılan "Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi" (Global Covenant of Mayors-GCOM) imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:58
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        Seyhan Belediyesi'nden "iklim" sözleşmesi
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        Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avrupa Birliği'nin iklim ve enerji hedeflerine katkı sunmak amacıyla Avrupa Komisyonu öncülüğünde başlatılan Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne (Global Covenant of Mayors-GCOM) imza attı.

        Belediye Meclisi'nin verdiği yetkiyle sözleşmeyi imzalayan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, sözleşmenin dünya kentlerini iklim kriziyle mücadelede ortak bir zeminde buluşturduğunu vurgulayarak, Seyhan'ın bu dayanışmanın parçası olduğunu ve adil, dirençli, sürdürülebilir bir kent için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Sözleşmeyle birlikte Seyhan Belediyesi'nin 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını en az yüzde 40 oranında azaltmayı ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için somut adımlar atmayı taahhüt ettiğini belirten Tekin, "İlk iki yıl içerisinde hazırlanacak 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' doğrultusunda karbon salımını azaltan projeleri hayata geçirip, temiz enerjiye geçişi hızlandırarak iklim dostu kent politikalarını yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

        Adana'nın en büyük ilçesi olan Seyhan'ın tarihi mirası, sosyal yapısı ve çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla iklim krizine karşı mücadelesini daha da güçlendirerek sürdüreceğini dile getiren Başkan Tekin, "Sadece bugünü değil, yarını da düşünen bir anlayışla, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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