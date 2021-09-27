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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum kabinede revizyona gitti.

Buna göre Şeyh Maktum oğlu Maktum bin Muhammed'i Birleşik Arap Emirlikleri Maliye Bakanı olarak atadı. Maktum bin Muhammed bunun yanında başbakan yardımcılığı görevini de yürütecek.

Muhammed El Hussaini Mali İşler Bakanı olarak atanırken, Abdullah El Nuaimi Adalet Bakanı oldu.

Bu değişiklikler yapılan açıklamaya göre işleri hızlandırmak ve önceliklere odaklanmak için yapıldı.