Şeyh Bedrettin isyanı nedeni ve özeti!

İşte, Şeyh Bedrettin isyanı nedenleri, sonuçları ve önemi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...

Şeyh Bedrettin İsyanı Özeti

Şeyh Bedrettin, Fetret Devri döneminde Edirne’de hükümdarlığını ilan etmiş olan Musa Çelebi tarafından kazaskerlik görevine getirilmiştir. 1413 yılına gelindiğinde yaşanan bu taht kavgalarına son vererek Osmanlı Devleti’nin yeni hükümdarı olan Çelebi Mehmed, Şeyh Bedrettin’i bu görevden alarak, İzmir’e göndermiştir.

Bu gelişmelerin üzerine Şeyh Bedrettin’in eski arkadaşları olan Börklüce Mustafa, Aydın civarında, Torlak Kemal ise Kütahya’da bir isyan başlatırlar. Bunun üzerine İznik’ten ayrılan Şeyh Bedrettin ilk olarak Kastamonu ve Sinop’a gitmiş fakat daha sonra buradan da ayrılarak Rumeli’ye geçip, Deliorman’a yerleşmiştir.

Deliorman’da kendine çok sayıda taraftar bulmayı başaran Şeyh Bedrettin, isyanını başlatır. Osmanlı Devleti’ne karşı başlatılmış olan Şeyh Bedrettin isyanı tarihi 1416’dır. Şeyh Bedrettin ve beraberindeki isyancıların sayısı konusunda ise net bir görüş birliği yoktur. Kimi kaynaklar 4 bin, kimi kaynaklar ise 10 bin isyancıdan bahsetmektedir.

Yaşanan bu gelişmelerin neticesinde harekete geçen Çelebi Mehmed, Beyazıt Paşa önderliğindeki bir orduyla ilk iş olarak Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal isyanlarını bastırır. Arkasından Şeyh Bedrettin üzerine de bir kuvvet gönderilmiş, isyan bastırılmış ve Şeyh Bedrettin yakalanarak idam edilmiştir.

Şeyh Bedrettin İsyanı Nedeni

1416 yılında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’ni zor durumda bırakan Şeyh Bedrettin isyanının nedeni şunlardır:

Şeyh Bedrettin’in Çelebi Mehmed tarafından kazaskerlik görevinden alınarak, İzmir’e yerleştirilmesi.

Fetret Devri nedeniyle, Anadolu ve Rumeli’de yaşanan otorite boşluğu.

Ankara Savaşı sonrası bozulan ekonominin, halk üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkiler.

Şeyh Bedrettin İsyanı Sonuçları

İsyan sonra erdirilmiş ve Şeyh Bedrettin yakalanarak idam edilmiştir.

Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa’nın başlattığı isyanlar bastırılmıştır.

İsyanlar neticesinde bozulan sosyal düzen yeniden sağlanmıştır.

Şeyh Bedrettin İsyanı Önemi

11 yıl süren Fetret Devri sebebiyle bozulan düzeni henüz yeni tesis edebilmiş olan Osmanlı Devleti’ni bir başka zor durumun içine sokan Şeyh Bedrettin isyanı önemi, bu isyanın Osmanlı Devleti’nde yaşanan ilk sosyal ve dini içerikli isyan olmasından ileri gelmektedir. Bu özelliği açısından bu isyan, Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı başlatılmış olan Baba İshak isyanıyla büyük bir benzerlik göstermektedir.