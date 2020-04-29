Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de maalesef etkisini gösterdi. Koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında bazı kısıtlamalar getirildi. Bunlardan biri de seyahat yasağı oldu. Şehirlerarası seyahat yasaklanarak 31 ilde giriş çıkışlar sadece seyahat izin belgesi olanlar yapabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seyahat kısıtlaması ile ilgili son ayrıntılara değinmişti. Peki, seyahat yasağı ne zaman kalkacak?Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalktı mı? İşte son durum.

Seyahat yasağı ne zaman kalkacak sorusu milyonlarca vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından daha önce alınan tedbirler yeniden uygulanıyor. Bunlardan biri de seyahat yasağı. Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Sorusunun işte yanıtı...

SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER

Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşlanı Recep Tayyip Erdoğan Ulusa Sesleniş Konuşmasında bayram sonuna kadar kısıtlamaların devam edeceğini bayramdan sonra normalleşme adımlarının başlayacağını dile getirdi.

SEYAHAT YASAĞI AYRINTILARI

a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,

c) Ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),

d) Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

e) Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

f) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

g) Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

h) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan, Kişilerin, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarınca" seyahat izin belgesi verilebilecek.

2- Seyahat İzin Belgesi taleplerinin alınması için;

• İçişleri Bakanlığına ait Alo 199,

• İçişleri Bakanlığı E- Başvuru sistemi,

• Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru usulleri geçerli olacak.

3- Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek.

4-Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

5-Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.

6-Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecek.

7-Genelgenin A/1/c maddesi kapsamında giriş çıkışı kısıtlanan illere 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 05.04.2020 (Pazar) sabah 08.00'den 09.04.2020 (perşembe) sabah 08;00'e kadar yapılabilecek.

8-22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri; ilgi Genelgemiz kapsamında kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları içinde geçerli olacak.

9-Valilikler ve Kaymakamlıklarca yukarıda belirtilen tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için haftasonu dahil olmak üzere başta çalışma koşulları, yeri, personel görevlendirilmesi olmak üzere gerekli planlama yapılacak ve uygulanamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

10-İlgili genelge kapsamında alınan tedbirlerin il ve ilçelerde uygulanmasının takibi, ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesisi amacıyla İçişleri Bakanlığı Merkezi'nde kesintisiz şekilde görev yapacak olan Güvenlik ve Acil Durum Merkezi (GAMER) bünyesinde Seyahat İzin Kurulları Takip ve Koordinasyon Birimi oluşturuldu.

SEYEHAT İZİN BELGESİ

Seyahat izin belgesi talepleri "İçişleri Bakanlığı'na ait Alo 199" hattı, "İçişleri Bakanlığı E- Başvuru" sistemi ile valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru şeklinde gerçekleştirilecek.