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Türk Nippon Sigorta yılın ikinci yarısı ile sağlık sigortaları tarafında yenilikler sunmaya ve kampanyalar yapmaya devam edecek. Yaz döneminin başlaması ve COVID 19 tedbirlerinin geçen senelere oranla daha da hafiflemesiyle birlikte artan seyahat talepleri, seyahat sigortasına olan talep artışını da beraberinde getirdi. Bu konuya vurgu yapan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu 2022 yılında ve sonrasında bu ürünün daha da talep göreceğini işaret etti.

Dr. E. Baturalp Pamukçu; “2021 yılında COVID-19 salgınının etkisi ve seyahat kısıtları sebebi ile seyahat sigortalarında hareketlilik olmazken 2022 yılında bu durumun tamamiyle tersine döndüğünü görüyoruz. Hem yurt için hem de yurt dışı seyahat poliçelerinde 2021 yılına göre büyük artışlar olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sene tanzim edilen poliçe sayısı ile bu sene yapılan poliçeler arasında yüzde 200 ‘ün üzerinde bir artış oldu. Sadece seyahat sağlık sigortası özelinde değil sağlık sigortası ürünlerinin tümünde talep artışı olduğunu gözlemiyoruz. Türk Nippon Sigorta olarak sağlık sigortaları tarafında iddialıyız. 2022 yılı mayıs ayı sonuçlarına göre sağlık prim üretimi tarafında ilk on şirket içinde yer almayı sürdürüyoruz. Yılın ikinci yarısında dikkatimizi sağlık sigortası ürünlerine daha da vererek bu alandaki istikrarlı büyümemizi devam ettirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

GENİŞ KAPSAMLI

Türk Nippon Sigorta’nın seyahat sağlık sigortasında sunduğu avantajlardan da bahseden Pamukçu “Seyahatlerde yaşanabilecek risklere karşı güvence veren Türk Nippon Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası ürünümüz sigortalılarının ve sigortalı adaylarının yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinde karşılaşabileceği acil sağlık problemlerini ve olası riskleri de teminat altına alıyor. Sigorta, yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli, taburcu olduktan sonra daimî ikametgaha nakil, sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması ve evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati gibi gerçekleşebilecek olası riskleri de kapsıyor. Ayrıca bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırması, tarifeli bagaj kaybı, gecikmeli bagaj, kanuni işlemlerle ilgili kefalet, ilaç gönderilmesi organizasyonu ve acil mesajların iletilmesi gibi durumlarda da Seyahat Sağlık Sigortası ürününü alan sigortalılara güvence sağlıyor” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DEVAM

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal bilincin gelişmesine katkıda bulunan Türk Nippon Sigorta, sosyoekonomik olarak dezavantajlı öğrencilere yıllardır burs desteği sağlayan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile ortaklaşa hareket ederek dernek bünyesindeki 120 öğrenciye hediye çeki verdi. Hem mezuniyet öncesindeki kıyafet alımına katkıda bulunmayı hem de küçük bir bayram hediyesi vermeyi amaçlayan Türk Nippon Sigorta bayram öncesinde öğrencilere iletilen çekler ile bir nebze olsa da yüzlerde gülümsemeyi sağlamaya çalıştı.