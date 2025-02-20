Şevval Sam, imaj değişikliğine gitti

Şevval Sam, Antalya'daki konseri öncesinde imajında değişikliğe gitti.

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Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, "Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir" ifadelerini kullandı.