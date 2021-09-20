AĞLAYARAK ÖZÜR DİLEDİ: BEN BUNU MU HAK EDİYORUM!

Gazetecilerden özür dileyerek konuyla ilgili açıklama yapan Pekdemir, "Lütfen bu olayı büyütmeyin. Haklısınız, görüntüleri kullanın. 'Kullanmayın' demiyorum ama beni lütfen gömmeyin. Beni tanıyorsunuz. 10 yıldır beni burada bir olayın içinde gördünüz mü bu akşam hariç? Ben bunu mu hak ediyorum ulan?" diyerek, ağlamaya başlamıştı.