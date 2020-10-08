Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Şevval Sam, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Üzeri açık eski model arabasını bir alışveriş merkezinden teslim alan Sam, tatlı bir sürprizle karşılaştı.

46 yaşındaki Şevval Sam, üstü açık aracının üzerinde yatan bir sokak kedisini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kediyi kucağına alıp, seven Sam, aracı için, "Çocukluğumuzun arabası. Annemin eski arabası" dedi. Oyuncu, ardından aracına binerek, evinin yolunu tuttu.