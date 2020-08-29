Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir kafede oturup sohbet eden Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Şevval Sam, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Set dışında bile ayrılmadıklarını söyleyen oyuncular, "Repo gününde bile ayrılmıyoruz hiç" dediler.

Nesrin Cavadzade'nin, bir röportajında, "Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?' diyorum. Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş" açıklamasını soran muhabirlere yanıt verdi.

Cavadzade, "Alfa erkek yok bakın yanımda, Alfa kadınlar var" diyerek cevap verdi.

Eda Ece, yaklaşık 1,5 senedir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ayrıldıkları haberleri karşısındaki sorulan sorular karşısında sessiz kalması dikkat çekti.