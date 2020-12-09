Havuzda aşk!

Ünlü manken, kilo eleştirilerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt vermişti. Şevval Şahin, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Bazı yorumları okuyorum ve hayretler içindeyim gerçekten. Bunları nasıl mantıklı bulup, yazabiliyorsunuz anlamıyorum. Yok 'Yakıştı mı?', yok 'Vücudunu sergilemekten ne anlıyorsun?'... Size ne! Gerçekten size ne... Bali'deyim, yazlık bir yerdeyim. Ajansım için bikinili fotoğraf çekimi yaptım. Daha da çok yapacağım.

Kışlık görünümlerle mi Bali'de fotoğraf çekimi yapayım? Sevmiyorsanız, yanlış buluyorsanız profilimde ne işiniz var? Fitim, böyle sağlıklı hissediyorum. Benim vücudum böyle, istesem de zaten kilo alamam. Kilo almayacağım.