İlk 16 yaşında podyuma çıktım. Bir gün yolda yürüyordum. Bir ajans çalışanı beni gördü. Kartını verdi. O gün ajans gittim. Beni kabul etmediler. Başka bir yere yönlendirdiler. O ajans hemen beni kabul etti. Çalışmaya başladım.

Burnum hariç hiçbir yerim estetik değil. 17 yaşındayken yaptırdım. Bunu hiç saklamadım. Bu fotoğraflar 11-12-13 yaşında çekilen fotoğraflar. Okul yılları. Ergenlikten önce çekilen fotoğraflar. O zaman çekim açısı başkaydı, makyaj tekniği başkaydı.