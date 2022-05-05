ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının sonrasında yaşanan Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 itibarıyla başladı. Şevval ayı orucu 2022 yılında da her yıl olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2022 senesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü başlayacaktır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun faziletlerinden bahsetmiştir.