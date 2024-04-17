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        Haberler Gündem Şevval ayı namazı nasıl ve ne zaman kılınır? Diyanet ile Şevval ayı namazı var mı, kaç rekat?

        Şevval ayı namazı var mı? Diyanet ile Şevval ayı namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayı başladı. Bu özel ayda ibadetlerini artırmak isteyen Müslümanlar Şevval ayı namazı kılınışını araştırıyor. Bu bağlamda gözler "Şevval ayı namazı nasıl ve ne zaman kılınır?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 11:39 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:39
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        • 1

          Ramazan'dan sonra Zilkade ayından önce gelen Hicri takvimin 10. ayı olsn Şevval ayı başladı. Bu mükerrer ayı ibadetlerle geçirmek isteyenler Şevval ayı namazına ilişikn araştırmalarda bulunuyor. Peki, Şevval ayı namazı nasıl, ne zaman kılınır ve kaç rekat? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          ŞEVVAL AYI NAMAZI VAR MI, NASIL VE NE ZAMAN KILINIR?

          Şevval ayında kılınabilecek özel bir namaz bulunmuyor. Ancak kaza namazları dışında bazı nafile namazları kılınabilir. Evvabin, Teheccüd, Duha namazı Şevval ayında yapılabilecek ibadetlerden biri.

        • 3

          EVVABİN NAMAZI NASIL KILINIR?

          Evvabin namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

          ‘Evvâbîn’, tövbe edip Allah’a sığınanlar ve O’na yönelenler anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), evvâbîn namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 143-144 [748]). Bunun yanı sıra akşam namazından sonra kılınan nâfile namaz (Tirmizî, Salât, 204 [435]; İbn Mâce, İkâmetü’s-salavât, 113, 185 [1167, 1374]) için de “Evvâbîn namazı” tabiri kullanılmıştır. Hatta fıkıh geleneğinde ve halk arasında bu kullanım daha yaygındır.

        • 4

          Senetleri bakımından zayıf olmakla birlikte Resûl-i Ekrem’den (s.a.s.) nakledilen “Kim akşam namazından sonra kötü söz söylemeksizin altı rek'at namaz kılarsa, bu kendisi için on iki senelik ibadete denk tutulur.” (Tirmizî, Salât, 204 [435]; İbn Mâce, İkâmetü’s-salavât, 113, 185 [1167, 1374]) rivâyeti de bazı âlimlerce evvâbîn namazı ile irtibatlandırılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamber’in kendisinin de akşam namazından sonra altı rek'at namaz kıldığı rivâyet edilmiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 1/250 [819]; 7/191 [7245]; bk. Şevkânî, Neylü’l-evtâr, 3/525).

          Altı rek'atlık bir namaz olan evvâbîn namazı, tek selâmla kılınabileceği gibi ikişer rek'at hâlinde üç selâmla da kılınabilir (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 147-148).

        • 5

          TEHECCÜD NAMAZI KILINIŞI

          Diyanet, Teheccüd namazı kılınışını açıkladı: Teheccüd namazı, yatsı namazı ile fecir arasında kılınan gece namazıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rek'at namaz kılarlarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır.” (Ebû Dâvûd, Tefrî‘u ebvâbi’l-vitr, 13 [1451]; Tatavvu‘, 18 [1309]). Başka bir hadiste de; “Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]) buyrulmuş olması, gece kılınan nâfile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir.

        • 6

          Bunun gibi sözlü teşvikleri yanında fiilen de Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/24-25). Bazı rivâyetlerde, Hz. Peygamber'in (s.a.s.), yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Buhârî, el-‘Amelu fi's-salât, 1 [1198]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 182 [763]).

        • 7

          Teheccüd namazı kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının iki-sekiz rek'at arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rek'atta bir selâm vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rek'atta da selâm verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/25-26). İki rek'attan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez. Dört rek'at olarak kılındığında, ikinci rek'at sonunda teşehhüd için oturulduğunda “tahiyyat”tan sonra “Allahümme salli” ve “Allahümme barik” okunur. Üçüncü rek'at için ayağa kalkıldığında önce “Sübhâneke” okunur, sonra “Eûzü besmele” çekilir ve Fâtiha sûresi okunur.

        • 8

          DUHA (KUŞLUK NAMAZI) NE ZAMAN, NASIL KILINIR?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Duha namazı kılınışı şu şekilde; Kuşluk (duhâ) namazı; güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika geçmesinden itibaren öğle vaktine yaklaşık 10 dakika kalıncaya kadar kılınabilen nâfile bir namazdır. Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; iki rek'attan on iki rek'ata kadar kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-84 [719 vd.]; Tirmizî, Vitir, 15 [473]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 187 [1380]; Bezzâr, el-Müsned, 9/335-336 [3890]|; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/112).

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