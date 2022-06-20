Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği Sevmek Zamanı'nın yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban - Ömer Aydın üstlenirken, senaryoyu ise Nalan Merter Savaş kaleme alıyor. İşte Sevmek Zamanı dizisi çekim mekanları...

SEVMEK ZAMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Sevmek Zamanı İstanbul'da çekiliyor. Sevmek Zamanı dizisi İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi semtlerinde çekimleri gerçekleştirilecek.

SEVMEK ZAMANI KONUSU

Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür.