Şevket Altuğ 81 oldu

Usta oyuncunun rol aldığı film ve diziler şöyle:



Unutma Beni 2002

Süper Baba 1993-1997

Gölge Oyunu 1993

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990

İmdat ile Zarife 1990

Perihan Abla 1986

Şekerpare 1983

Tokatçı 1983

Dolap Beygiri 1982

Yedi Bela Hüsnü 1982

Hababam Sınıfı Güle Güle 1981

Düşman 1979

Sehayatname 1979

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978

Gülen Gözler 1977

Şaban Oğlu Şaban 1977

Hasip ile Nasip 1976

Aile Şerefi 1976

Mağlup Edilemeyenler 1976

Öyle Olsun 1976

Meraklı Köfteci 1976

Kapıcılar Kralı 1976

Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976

İşte Hayat 1975