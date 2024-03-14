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        Haberler Magazin Şevket Altuğ 81 oldu - Magazin haberleri

        Şevket Altuğ 81 oldu

        Sinemanın ve televizyonun unutulmaz yapımlarında canlandırdığı karakterleri yorumlama kabiliyetiyle ışıltılı bir kariyere sahip olan Şevket Altuğ, uzun süredir oyunculuk yapmıyor. Datça'da mütevazi bir yaşam süren Altuğ, 81 yaşını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 11:26 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:26
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        • 1

          'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarının yanı sıra 'Süper Baba' dizisindeki 'Fikret' rolüyle de hafızlara kazınan Şevket Altuğ, 81'inci yaşını kutladı.

        • 2

          Uzun süredir yaşamını Datça'da sürdüren Şevket Altuğ, doğum günü kutlamasında çekilen bu fotoğrafını "81" notuyla paylaştı.

          13 Mart 1943 doğumlu oyuncunun sevenleri tebrik mesajları yağdırdı.

        • 3

          ŞEVKET ALTUĞ HAKKINDA

          Şevket Altuğ, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde eğitim gördü. Öğrencilik yıllarında tiyatroyla ilgilendi. Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa başladı.

        • 4

          Oyuncu, 1971'de Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin Kerem ve Kezban adında iki çocukları dünyaya geldi. Şevket Altuğ, rol aldığı onlarca sinema filminin yanı sıra 'Perihan Abla' dizisindeki 'Şakir' ve 'Süper Baba' dizisindeki 'Fikret' rolleriyle de hafızalarda yer edinmişti.

        • 5

          Usta oyuncunun rol aldığı film ve diziler şöyle:

          Unutma Beni 2002
          Süper Baba 1993-1997
          Gölge Oyunu 1993
          Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990
          İmdat ile Zarife 1990
          Perihan Abla 1986
          Şekerpare 1983
          Tokatçı 1983
          Dolap Beygiri 1982
          Yedi Bela Hüsnü 1982
          Hababam Sınıfı Güle Güle 1981
          Düşman 1979
          Sehayatname 1979
          Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978
          Gülen Gözler 1977
          Şaban Oğlu Şaban 1977
          Hasip ile Nasip 1976
          Aile Şerefi 1976
          Mağlup Edilemeyenler 1976
          Öyle Olsun 1976
          Meraklı Köfteci 1976
          Kapıcılar Kralı 1976
          Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976
          İşte Hayat 1975

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
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