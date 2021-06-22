Türkiye'de ailesi sanatçı olup sanata ve tiyatroya doğanlardan biri olan Sevinç Erbulak'ın hayatı merak konusu oldu. İşte televizyon ekranlarının sevilen oyuncusu Sevinç Erbulak'ın hayatına ve ailesine dair merak edilenler...
SEVİNÇ ERBULAK KİMDİR?
Sevinç Erbulak 20 Ekim 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Sevinç Erbulak bugün 45 yaşındadır.
SEVİNÇ ERBULAK ANNESİ, BABASI KİM?
Tiyatrocu bir anne (Füsun Erbulak) ve babanın (Altan Erbulak) kızıdır. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur.
SEVİNÇ ERBULAK HAYATI
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Bale bölümünde eğitim gördü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra mezun olduğu bu bölümde eğitmenlik de yaptı.
Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de oynamaktadır. Epsilon Yayınları'ndan 2002 yılında "Gözünü Kırpma, Düşerim" adlı kitabı çıkmıştır.
SEVİNÇ ERBULAK'IN ÇOCUĞU VAR MI?
Avukat Dalin Midyat ile evliliğinden 2006 yılında Zeynep Kavin adını verdiği kızı dünyaya gelmiştir.
17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.
2013 Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında Yiğit Sertdemir, Özen Yula, Cem Uslu ve Mirza Metin'in yazdığı Gezerken adlı oyunda yer almıştır.
Ablası Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç ve Özden Özgürdal ile birlikte Eylül 2014'te Erbulak Evi'ni kurdular. Erbulak Evi, 2014 yılı Ekim ayından beri oyunculuk, yazarlık, çizerlik alanlarında eğitim veriyor. Erbulak Evi kurucu eğitmenlerinden olan Sevinç Erbulak oyunculuk alanında görev almaktadır.
SEVİNÇ ERBULAK TİYATRO OYUNLARI
Ayrılık : Behiç Ak - Tiyatroevi - 2017
Katilcilik : Yiğit Sertdemir - Altıdan Sonra Tiyatro - 2013
Bekleme Salonu : Yiğit Sertdemir - Altıdan Sonra Tiyatro - 2013
Şark Dişçisi : Hagop Baronyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Tarla Kuşuydu Juliet : Ephraim Kishon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
İstanbul Efendisi : Müsahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Tekrar Çal, Sam : Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
Kiralık Konak : Yakup Kadri Karaosmanoğlu\Tarık Günersel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Yaprak Dökümü : Reşat Nuri Gültekin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Torun İstiyorum : Thomas Jonigk - Hadi Çaman Tiyatrosu - 2002 (okuma tiyatrosu)
Haydi Marsa Gidelim : Tom Steiner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Aşk-ı Memnu : Halit Ziya Uşaklıgil - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000
Derya Gülü - Necati Cumalı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Kelebekler Özgürdür : Leonard Gershe - Hadi Çaman Tiyatrosu - 1998
Sefiller : Victor Hugo - Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu - 2000
İstanbul'un Gözleri Mahmur : Melisa Gürpınar - Hadi Çaman Tiyatrosu - 1998
SEVİNÇ ERBULAK DİZİLERİ
Süper Baba - 1993/1998
Baba Evi - 1997/2000
Babam ve Biz - 2001
Kuzenlerim - 2002/2004
Avrupa Yakası - 2004
Çat Kapı - 2005/2007
Son Bahar - 2008/2009
Bebek İşi - 2013
No 309 - 2016
Darısı Başımıza - 2018
Erkenci Kuş - 2019
Kırmızı Oda - 2020
SEVİNÇ ERBULAK FİLMLERİ
Karışık Kaset - 2014
Prensesin Uykusu - 2010
Ezber - 2009
Beş Vakit - 2006
Fidan Hanım'a Ne Oldu - 2001
Ağaçlar Ayakta Ölür - 2000
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