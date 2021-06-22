Türkiye'de ailesi sanatçı olup sanata ve tiyatroya doğanlardan biri olan Sevinç Erbulak'ın hayatı merak konusu oldu. İşte televizyon ekranlarının sevilen oyuncusu Sevinç Erbulak'ın hayatına ve ailesine dair merak edilenler...

SEVİNÇ ERBULAK KİMDİR?

Sevinç Erbulak 20 Ekim 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Sevinç Erbulak bugün 45 yaşındadır.

SEVİNÇ ERBULAK ANNESİ, BABASI KİM?

Tiyatrocu bir anne (Füsun Erbulak) ve babanın (Altan Erbulak) kızıdır. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur.

SEVİNÇ ERBULAK HAYATI

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Bale bölümünde eğitim gördü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra mezun olduğu bu bölümde eğitmenlik de yaptı.

Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de oynamaktadır. Epsilon Yayınları'ndan 2002 yılında "Gözünü Kırpma, Düşerim" adlı kitabı çıkmıştır.

SEVİNÇ ERBULAK'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Avukat Dalin Midyat ile evliliğinden 2006 yılında Zeynep Kavin adını verdiği kızı dünyaya gelmiştir.

17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.

2013 Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında Yiğit Sertdemir, Özen Yula, Cem Uslu ve Mirza Metin'in yazdığı Gezerken adlı oyunda yer almıştır.

Ablası Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç ve Özden Özgürdal ile birlikte Eylül 2014'te Erbulak Evi'ni kurdular. Erbulak Evi, 2014 yılı Ekim ayından beri oyunculuk, yazarlık, çizerlik alanlarında eğitim veriyor. Erbulak Evi kurucu eğitmenlerinden olan Sevinç Erbulak oyunculuk alanında görev almaktadır.

SEVİNÇ ERBULAK TİYATRO OYUNLARI

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Ayrılık : Behiç Ak - Tiyatroevi - 2017

Katilcilik : Yiğit Sertdemir - Altıdan Sonra Tiyatro - 2013

Bekleme Salonu : Yiğit Sertdemir - Altıdan Sonra Tiyatro - 2013

Şark Dişçisi : Hagop Baronyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Tarla Kuşuydu Juliet : Ephraim Kishon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

İstanbul Efendisi : Müsahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Tekrar Çal, Sam : Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Kiralık Konak : Yakup Kadri Karaosmanoğlu\Tarık Günersel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Yaprak Dökümü : Reşat Nuri Gültekin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Torun İstiyorum : Thomas Jonigk - Hadi Çaman Tiyatrosu - 2002 (okuma tiyatrosu)

Haydi Marsa Gidelim : Tom Steiner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Aşk-ı Memnu : Halit Ziya Uşaklıgil - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Derya Gülü - Necati Cumalı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Kelebekler Özgürdür : Leonard Gershe - Hadi Çaman Tiyatrosu - 1998

Sefiller : Victor Hugo - Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu - 2000

İstanbul'un Gözleri Mahmur : Melisa Gürpınar - Hadi Çaman Tiyatrosu - 1998

SEVİNÇ ERBULAK DİZİLERİ

Süper Baba - 1993/1998

Baba Evi - 1997/2000

Babam ve Biz - 2001

Kuzenlerim - 2002/2004

Avrupa Yakası - 2004

Çat Kapı - 2005/2007

Son Bahar - 2008/2009

Bebek İşi - 2013

No 309 - 2016

Darısı Başımıza - 2018

Erkenci Kuş - 2019

Kırmızı Oda - 2020

SEVİNÇ ERBULAK FİLMLERİ

Karışık Kaset - 2014

Prensesin Uykusu - 2010

Ezber - 2009

Beş Vakit - 2006

Fidan Hanım'a Ne Oldu - 2001

Ağaçlar Ayakta Ölür - 2000