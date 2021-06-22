"BUNDAN SONRA BÖYLE"

Cengen de, "Önce birbirimizi aldık hayatımıza, sonra sevdiklerimizi... Hayatımda ilk kez ablam oldu mesela... Yeni bir eniştem oldu, kızım oldu, yeni kuzenlerim oldu. Baldızım bile var yahu! Ve tabii Gaga... Ha, bir de bu yaşımda beni kedi babası yapan beş de kedi var. Bundan sonra böyle..." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ünlü oyuncu, 2005 yılında evlendiği Dalin Midyat'tan 2009 yılında boşanmıştı. Çiftin bu birlikteliğindenn Zeynep Kavin adında bir kızı bulunuyor.