Sevimli dostlarınızı koruyun: Köpeklerin uzak durması gereken 10 tehlikeli yiyecek!
Köpekleri mutlu ve sağlıklı tutmak, onların beslenme düzenlerine dikkat etmekten geçiyor. Ancak, bazen masum görünen yiyecekler bile köpekler için ölümcül sonuçlara neden olabilir. Peki, köpeklerin sağlığı için kesinlikle kaçınmaları gereken yiyecekler hangileridir? İşte, köpeklerin asla tüketmemesi gereken 10 yiyecek!
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Bir sokak köpeğinin aç olduğunu gördüğümüzde genellikle ona yemesi için yiyecek vermek isteyebiliriz. Ancak köpekler insanların tükettiği her yiyeceği yiyemezler bu yüzden verilecek gıdalara sağlıkları için dikkat etmek önemlidir. Haberimizde köpeklerin uzak durması gereken tehlikeli yiyecekleri ve bu yiyeceklerin olası zararlarını derledik. İşte, detaylar...
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1. ŞEKER
Şeker, sakız, diş macunu, unlu mamuller ksilitol ile tatlandırılır. Ancak bu tatlandırıcı köpeklerin kan şekerinin düşmesine neden olabilir ve ayrıca karaciğer yetmezliğine de neden olabilir. Erken belirtiler kusma, uyuşukluk ve koordinasyon sorunlarını içerir. Bu belirtilerden sonra köpek nöbet geçirebilir bu yüzden dikkatli olunması gerekir. Bunun yanı sıra karaciğer yetmezliği sadece birkaç gün içinde gerçekleşebilir.
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2. AVOKADO
Avokadonun içinde bulunan mantar öldürücü bir toksin olan persin köpekler için ölümcül olabilir. Yani avokado, köpeklerde kusmaya veya ishale neden olabilir. Evde avokado yetiştiriyorsanız köpeğinizi bitkilerden uzak tutmalısınız çünkü persin meyvelerde olduğu gibi yapraklarda, tohumlarda ve ağaç kabuğunda da bulunur. Ayrıca avokadonun çekirdeği bağırsaklarda veya midede sıkışabilir ve bu tıkanma ölümcül olabilir.
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3. SOĞAN VE SARIMSAK
Soğan ve sarımsağı toz, çiğ, pişmiş veya kurutulmuş olması fark etmeksizin köpeklerden uzak tutmalısınız. Bu iki sebze, kırmızı kan hücrelerini öldürebilir ve kansızlığa neden olabilir. Hatta bazı bebek mamalarındaki soğan tozu bile buna dahildir. Bu sebzeleri tüketmeleri zehirlenmeye neden olabilir: Köpekte halsizlik, kusma ve solunum sorunları gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
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4. KAHVE VE ÇAY
Kafein, köpekler için ölümcül olabilir. Kahve ve çaya, hatta kahve çekirdeklerine ve telvesine bile dikkat etmelisiniz. Kafein ayrıca bazı soğuk algınlığı ilaçlarında ve ağrı kesicilerde de bulunur. Köpeğinizin kafein aldığını düşünüyorsanız mümkün olan en kısa sürede veterinere götürmeniz gerekebilir.
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5. ÜZÜM
Üzüm ve kuru üzüm köpeklerde böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu meyvenin çok küçük bir miktarı bile köpeği hasta edebilir. Köpeğiniz tekrar tekrar kusuyorsa bu üzüm yemiş olabileceğine dair erken bir işarettir. Ayrıca tükettikten sonra bir gün içinde köpeğiniz halsizleşip depresyona girebilir.
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6. SÜT ÜRÜNLERİ
Sıcak bir günde dondurmanızı köpeğinizle paylaşmak iyi bir fikir gibi gelebilir. Bunun yerine onlara biraz soğuk su verebilirsiniz. Süt ve diğer süt ürünleri, yavru köpeğinizde ishale ve diğer sindirim sorunlarına neden olabilir. Ayrıca kaşınmalarına neden olabilecek gıda alerjilerini de tetikleyebilirler bu yüzden uzak tutmalısınız.
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7. ÇİKOLATA
Çoğu insan çikolatanın köpekler için kötü olduğunu biliyor ancak yine de hatırlatmakta fayda olabilir. Çikolatadaki problem teobromindir: Her türlü çikolatada, hatta beyaz çikolatada bile bulunuyor. Köpekler için en tehlikeli tür ise bitter çikolatadır. Çikolata, köpeğin kusmasına ve ishal olmasına neden olabilir. Ayrıca kalp sorunlarına, titremelere, nöbetlere ve ölüme de neden olabilir.
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8. KEMİKLER VE YAĞ
Hem pişmiş hem de pişmemiş etlerden elde edilen yağ, köpeklerde pankreatite neden olabilir. Ayrıca bir köpeğe kemik vermek doğal görünse de bu kemik parçası onların boğulmasına neden olabilir. Kemikler ayrıca köpeğin sindirim sisteminde parçalanıp tıkanabilir veya organlarında kesilmelere neden olabilir.
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9. İLAÇLAR
Köpekler insanların ilaçlarını almamalıdır, bu ilaçlar onları çok hasta edebilir. Tıpkı çocuklarınız için yaptığınız gibi, tüm ilaçları köpeğinizin ulaşamayacağı bir yerde saklamalısınız. Ayrıca, veterineriniz size söylemediği sürece köpeğinize asla reçetesiz ilaç vermemelisiniz. Asetaminofen veya ibuprofen gibi maddeler ağrı kesicilerde ve soğuk algınlığı ilaçlarında yaygındır bu yüzden köpekler için ölümcül olabilirler.
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10. ÇİĞ ET VE BALIK
Çiğ yumurta gibi çiğ et ve balıkta da gıda zehirlenmesine neden olan bakteriler bulunur. Somon ve alabalık gibi bazı balıklarda bir tür parazit bulunabilir. Bu durum tedavi edilebilir ancak hemen yardım almak daha iyi olabilir. İlk belirtiler kusma, ateş ve büyük lenf düğümleridir. Paraziti öldürmek için balığı tamamen pişirerek köpeğe verebilirsiniz.
Kaynak: Web MD, the Humane Society