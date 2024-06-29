7. ÇİKOLATA

Çoğu insan çikolatanın köpekler için kötü olduğunu biliyor ancak yine de hatırlatmakta fayda olabilir. Çikolatadaki problem teobromindir: Her türlü çikolatada, hatta beyaz çikolatada bile bulunuyor. Köpekler için en tehlikeli tür ise bitter çikolatadır. Çikolata, köpeğin kusmasına ve ishal olmasına neden olabilir. Ayrıca kalp sorunlarına, titremelere, nöbetlere ve ölüme de neden olabilir.