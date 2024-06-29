Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
Mersin'in Silifke ilçesinde, işçi taşıyan otobüs, karşı şeride geçerek otobüs ve otomobille çarpıştı. Kazada Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile Rusya vatandaşı Ismailova Ncmannoba hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı
Mersin'de kaza, saat 07.30 sıralarında Silifke ilçesinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi.
OTOBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Mersin yönüne giden Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. (65) yönetimindeki otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
OTOBÜS İKİ ARACA ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli Uzman Çavuş Y.D.'nin kullandığı otomobile ve işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki otobüse çarptı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 34 YARALI VAR
Kazada Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüsteki Rusya vatandaşı Ismailova Ncmannoba hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilçe devlet hastanesi ve Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili başlatılar soruşturma sürüyor.