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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 35 yaralı var - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!

        Mersin'in Silifke ilçesinde, işçi taşıyan otobüs, karşı şeride geçerek otobüs ve otomobille çarpıştı. Kazada Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile Rusya vatandaşı Ismailova Ncmannoba hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 09:59 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:54
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        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
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        Mersin'de kaza, saat 07.30 sıralarında Silifke ilçesinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi.

        OTOBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

        Mersin yönüne giden Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. (65) yönetimindeki otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

        OTOBÜS İKİ ARACA ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli Uzman Çavuş Y.D.'nin kullandığı otomobile ve işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki otobüse çarptı.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 34 YARALI VAR

        Kazada Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüsteki Rusya vatandaşı Ismailova Ncmannoba hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilçe devlet hastanesi ve Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili başlatılar soruşturma sürüyor.

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        #Mersin
        #Son dakika haberler
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