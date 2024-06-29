Beşiktaş'tan Shaparenko ve Holding hamlesi
Siyah-Beyazlılar, Dinamo Kiev forması giyen orta saha Shaparenko'yu istiyor. Kara Kartal, C.Palace'ın savunmacısı Holding'i de kiralık olarak almak üzere. Her iki oyuncu için görüşmeler sürüyor...
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Transfer sezonunu Rafa Silva ve Paulista hamleleriyle resmen açan Beşiktaş, hız kesmeden yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam edecek.
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Di Maria ile ilgilendiği iddia edilen Siyah-Beyazlılar, orta saha ve savunmaya da takviyeler yapacak.
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Dış basında yer alan haberlere göre Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2024'e veda eden Mykola Shaparenko, Beşiktaş'ın gündeminde.
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Siyah-Beyazlı Yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun turnuvadan dönmesiyle birlikte ilk teması kurdu.
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Dinamo Kiev, başarılı oyuncusu için 10 milyon euro istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sonucunda bu rakam düşebilir.
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Roma ve Lazio ile de anılan Mykola, sezonu 29 maçta 6 gol, 9 asistle tamamladı.
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YENİDEN HOLDING
Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ara transfer döneminde de istediği İngiliz futbolcu Rob
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Holding'de ise bu sefer mutlu sona çok yakın. Kara Kartal, 28 yaşındaki stoper ile anlaşma sağladı.
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İngiliz basınında yer alan habere göre Holding, sezon başında Arsenal'dan Crystal Palace'a gitmiş ancak Siyah-Beyazlı kulüp o dönemde de transferi bitirememişti.
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Ada ekibi ile kiralık pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, oyuncunun da ikna edilmesiyle avantajı eline almış durumda. Sezonu sadece 1 maçla bitiren Holding, süre alabileceği bir takımda top koşturmak istiyor.
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İngiliz ekibi Crystal Palace, oyuncusunu kiralık gönderecek, performansına bağlı olarak da kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanacak.