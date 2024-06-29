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        Beşiktaş'tan Shaparenko ve Holding hamlesi

        Siyah-Beyazlılar, Dinamo Kiev forması giyen orta saha Shaparenko'yu istiyor. Kara Kartal, C.Palace'ın savunmacısı Holding'i de kiralık olarak almak üzere. Her iki oyuncu için görüşmeler sürüyor...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.06.2024 - 09:23 Güncelleme: 29.06.2024 - 09:46
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        • 1

          Transfer sezonunu Rafa Silva ve Paulista hamleleriyle resmen açan Beşiktaş, hız kesmeden yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam edecek.

        • 2

          Di Maria ile ilgilendiği iddia edilen Siyah-Beyazlılar, orta saha ve savunmaya da takviyeler yapacak.

        • 3

          Dış basında yer alan haberlere göre Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2024'e veda eden Mykola Shaparenko, Beşiktaş'ın gündeminde.

        • 4

          Siyah-Beyazlı Yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun turnuvadan dönmesiyle birlikte ilk teması kurdu.

        • 5

          Dinamo Kiev, başarılı oyuncusu için 10 milyon euro istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sonucunda bu rakam düşebilir.

        • 6

          Roma ve Lazio ile de anılan Mykola, sezonu 29 maçta 6 gol, 9 asistle tamamladı.

        • 7

          YENİDEN HOLDING

          Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ara transfer döneminde de istediği İngiliz futbolcu Rob

        • 8

          Holding'de ise bu sefer mutlu sona çok yakın. Kara Kartal, 28 yaşındaki stoper ile anlaşma sağladı.

        • 9

          İngiliz basınında yer alan habere göre Holding, sezon başında Arsenal'dan Crystal Palace'a gitmiş ancak Siyah-Beyazlı kulüp o dönemde de transferi bitirememişti.

        • 10

          Ada ekibi ile kiralık pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, oyuncunun da ikna edilmesiyle avantajı eline almış durumda. Sezonu sadece 1 maçla bitiren Holding, süre alabileceği bir takımda top koşturmak istiyor.

        • 11

          İngiliz ekibi Crystal Palace, oyuncusunu kiralık gönderecek, performansına bağlı olarak da kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanacak.

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