Görüntüler kahretmişti!

O caninin cezası belli oldu! Çırılçıplak yanarak can vermişti- HABERLER

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ümit Varol (31),öldürülen kadının kardeşi Hanife Öztürk ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan Varol, pişmanlık duyduğunu söyledi.

Ümit Varol, "Keşke yaşanmasaydı, üzgünüm. Olaydan bir hafta önce sarmaş dolaş videolarımız vardı. Üç ay önceki mesaja bakarak cinayeti tasarladığım söyleniyor, tasarlayarak öldürmedim. Ben onu olay günü hastaneye götürmek istemiştim, arabadan atlamak istedi o yüzden durdum ve hastaneye götüremedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığa "tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

OLAY

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde 25 Eylül 2018'de yol kenarında yaralı halde bulunup Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şengül Vatansever, verdiği ilk bilgilerde, kendisinden ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı Ümit Varol tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığını söylemiş, daha sonra sevk edildiği İstanbul'daki hastanede yaşamını yitirmişti.

Vücudunun bazı yerlerinde yanık olan şüpheli Varol ise olay yerinden kaçarken geçirdiği trafik kazasında yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.