Sevgi Uzun: Hedefimiz tabii ki şampiyonluk

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında konuk ettikleri Beşiktaş BOA'yı 49 sayı farkla 91-42 yenmelerinin önemine değinen McBride, Dörtlü Final'e kadar verimli bir süreç yaşamaları gerektiğini aktardı.

AA muhabirine açıklamada bulunan basketbolculardan ABD'li skorer oyun kurucu Kayla McBride, 11-13 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilecek FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin kendileri açısından önemini dile getirdi.

Hedefler yolunda sarı-lacivertli taraftarlara ihtiyaç duyduklarını vurgulayan 32 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlarımıza her zaman ihtiyacımız var, zaten bize çok fazla enerji veriyorlar. Fenerbahçe'nin hedeflerinin bilincindeyim. Kupa kazanmak, maç kazanmak için buradayız. Bunların hepsinin bilincindeyim." diye konuştu.

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Takıma tekrar dönmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan McBride, "Burada olmaya bayılıyorum, çok özlemiştim, çok seviyorum burada olmayı. Burada Türk halkı da Fenerbahçe ailesi de beni kendisinden biri olarak gördü, öyle kabul etti. Ben de bunu hissediyorum. Gerçekten kendimi aileme geri kavuşmuş gibi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mental olarak Dörtlü Final'e iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten McBride, şunları kaydetti:

"Önemli olan bizim Dörtlü Final'de ne göstereceğimiz. Son iki senenin şampiyonuyuz. Herkes bizi yenmek için orada olacak ama iş bizde bitiyor. Tamamıyla konsantre olduğumuzda, kendimizde olduğumuzda en iyi takım olduğumuzu biliyoruz. Burada rakip takımlar sadece bizi yenmeye odaklanacak ama dediğim gibi iş bizim kendi konsantrasyonumuzda bitiyor. Eğer en verimli şekilde oynarsak zaten mental olarak da nasıl oraya gideceğimizi biliyoruz, o tecrübemiz de var. Tabii oraya gelmeden önce burada play-off maçlarının hepsi bizim için çok önemli."