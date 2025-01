Sevgi bütün sorunları aşmaya yeter mi? Sağlıklı bir ilişkiniz olup olmadığını anlamanın 10 yolu

Sevgi, romantik ilişkilerimizin başlayabilmesi için başlıca koşuldur ancak devam edebilmesi için çoğu zaman yetersiz kalır... Birini sevmek yaşamla farklı bir ilişki kurmamıza neden olur ve çoğu zaman büyüleyicidir de. Renkler daha renkli, kokular daha güzel, hisler daha yoğun görünür birini sevince. Ancak birini tutkuyla sevenlerin gözden kaçırdığı temel şey bir ilişki yaşamakla birini sevmenin asla aynı şey olmadığı gerçeğidir...

REKLAM advertisement1

Birini çok severiz ve bir ilişki yaşamaya başlarız. Bu bazen evliliğe dönüşür ve bir hayatı beraber yaşamak için sözleşiriz. Bazen sadece sevgililikte kalır ama her iki durumda da bir ilişkinin içinde olmanın sorumluluklarıyla tanışırız ve bu tanışmadan sonra başarılı bir performans sergileyebilmek için her iki tarafında da bilmesi gereken bazı şeyler vardır. Evet, biz çok inanmak istemesek de ilişki bir stratejik hamleler bütünüdür. Ona sadece sevgiyle yaklaşamayız. Doğru yerden bakmak ve doğru hamleleri oynamak gerekir. Peki, nedir sağlıklı bir ilişkiye sahip olabilmenin püf noktaları?

REKLAM

Doğru, açık ve net iletişim: Romantik ilişkilerimizde sağlıklı bir yol yürümek istiyorsak yapmamız gereken ilk şey partnerimizle her zaman doğru, açık ve net bir iletişim kurabilmektir. İsteklerimizi ve düşüncelerimizi her zaman açık ifadelerle dile getirmeli, istemediğimiz her şeyden doğru ifadelerle partnerimizi haberdar etmemiz gerekir. Gerçek düşüncelerin gizlendiği bir ilişkiye sağlıklı bir ilişki diyemeyiz.

Birbirinize karşı empati ile yaklaşmak: Doğru bir iletişimin temelinde tarafların birbirini dinlerken kendi duygularından arınıp onun nasıl hissettiğini düşünerek olaylara yaklaşmayı becerebilmesinden geçer. Bu da empati kurabilmekle mümkün olur. Sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak için partnerinizle empati kurmayı asla göz ardı etmemelisiniz. Bazen sizin ne kadar haklı olduğunuzun değil, partnerinizin ne hissettiğinin önemi büyüktür çünkü...

Kişisel alanın korunmasını önemsemek: Bir ilişkimiz olduğunda düştüğümüz ilk yanılgı artık sen ve ben değil 'biz' olarak hareket etmek gerektiğini düşünmektir. Halbuki ilişkide bireyselliğimizi korumadan biz olmak pek de kolay değildir. İlişki içinde olmak o güne kadar yaşadığımız kimlikleri terk etmek ve yeni bir kimlik yaratmak demek değildir. Bugüne kadar olduğumuz insanlar olmaya devam ederek ortak bir paydada buluşabilmek önemlidir. Partnerlerin bireysel olarak keyif aldığı şeyleri yapmaya sürdürmesi ilişkiyi ayakta tutan detaylardan biridir.

Karşılıklı güven duyabilmek: Birbirimizi sevmemiz birbirimize güvendiğimiz anlamına gelmez. Güven sevgiden bağımsız bir duygudur. Partnerimize hiç güvenmeden onu sevmeye çalışmak bizi yorar ve ilişkinin temelini sarsan sorunlar yaşanmasına neden olur. Güven bir ilişkide her zaman bir paket olarak sunulmaz. Bazen tarafların ortak bir özveriyle bu güveni inşa etmesi gerekir. Elbette partneriyle kurduğu iletişimin ve empatinin eşliğinde... Partnerlerin birbirini merak etmesi: Uzun ve sağlıklı bir ilişki yürütebilmek için tarafların birbirine ilk günlü gibi heyecanlı ve meraklı yaklaşmaya devam etmesi gerekir. Partnerimizin günlük hayat uğraşlarını merak etmiyorsak, bir olay yaşandığında ne düşündüğünü öğrenmek istemiyorsak ya da ilişkide nasıl hissettiğini merak etmiyorsak sağlıklı bir ilişkinin içinde olduğumuzu düşünmek oldukça zor. Merak ilişkinin devamlılığını sağlayan temel bir unsurdur. Saygıyı yitirmemek: İlişkilerde süre ilerledikçe, beraber geçirilen süre arttıkça tarafların birbirine duyduğu saygının azaldığı görülebilir ancak bu sağlıklı bir ilişkiye zarar veren detaylardandır. Partnerinize, fikirlerine ve eylemlerine saygı duymaya devam edebilmek, baş başa ya da sosyal ortam içende ona hitap ederken veya ondan bahsederken saygısızlığa düşmemek sağlıklı bir ilişkinin püf noktalarındandır. REKLAM Birbirinize karşı eleştirel değil destekleyici olmak: Uzun ilişkilerde en sık rastlanan sorunlardan biri de partnerlerin bireyse yaşamlarında başlarına gelenlerde eşleri tarafından yeterince desteklenmemek oluyor. Örneğin partnerinizin bir hayali var ya da kariyerinde başarmaya çalıştığı büyük bir iş var, burada onun kapasitesini ve özgüvenini zedeleyen bir tavır değil onu destekleyen ve yanında olduğunuzu hissettiren bir tavır benimsemelisiniz. Çiftlerin partnerleri tarafından desteklenmedikleri bir ilişki ne kadar uzun sürerse sürsün sağlıksız bir ilişkidir. Uyumlu olmak: İlişkide uyumlu olmak denince taraflar genelde aynı şeylerden keyif alan ve aynı şeyleri sevmeyen insanlar olmalıymış gibi düşünülüyor ancak ilişkideki uyum öyle bir anlamda kullanılmıyor. Buradaki uyum partnerlerin birbiriyle bir bütün oluşturabilme yeteneğini kapsıyor. Birbirinizden tamamen farklı zevklere sahip olsanız da bunlarla ilgili olmak ve beraber uyum oluşturabilmek de oldukça önemlidir. İlişkinin içinde kendinizi huzursuz ve yalnız hissediyorsanız uyumdan bahsedilemez.

Doğru tartışma yöntemlerini bilmek: İlişkilerde elbette iyi günler kadar kötü günlere, mucizeler kadar felaketlere de yer var. Partnerler sağlıklı bir ilişki yürütmek istiyorsa bir tartışma esnasında her zaman karşısındakinin düşmanı değil, sevdiği insan olduğunu kendine hatırlatmalıdır. Tartışırken çiftlerin hissettiklerini açıkça ifade etmesi ve yapıcı bir tavır belirlemesi, problemi büyütmeye değil çözmeye odaklanması sağlıklı ilişkinin formüllerinden bir diğeridir. En iyi arkadaş/takım arkadaşı olmayı becerebilmek: Bir ilişkiyi yürütmek için sevginin yanında uyumlu bir fiziksel temas, bunun yanında da iyi bir arkadaşlık ilişkisini yakalayabilmek önemlidir. Sağlıklı ilişkilerde partnerler ilişkide ortak karar almanın önemini kavramış olur. Bir sorunla karşılaşıldığında partnerler bu sorunun çözümünde yalnız bırakılmaz. Mutluluğu ve hüznü beraber paylaşabilmek gerekir. Hem birbirimize karşı yakın bir arkadaşımıza olduğu gibi açık olabilmeli hem de birbirimizin üzerine çıkmaya çalışmadan el birliği ile sorunların üzerine yürümeyi öğrenebilmeliyiz. Eğlenemediğimiz, hislerimizi ve mücadelemizi paylaşamadığımız, yanındayken kendimizi güvende ve huzurlu hissetmediğimiz ilişkilere sağlıklı ilişki diyemeyiz.