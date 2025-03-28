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        Haberler Sağlık Sevdiklerini çapraz böbrek nakliyle hayata bağladılar | Sağlık Haberleri

        Sevdiklerini çapraz böbrek nakliyle hayata bağladılar

        Antalya'da, kan uyuşmazlığı nedeniyle aile yakınlarından böbrek nakli imkanı olmayan ve diyalize giren iki hasta, eş zamanlı çapraz nakille yaşama bağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:41 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:41
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        Sevdiklerini çapraz böbrek nakliyle hayata bağladılar
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        Alanya'da yaşayan Kıymet Güzel'e (60) 17 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Üç çocuk annesi Güzel, diyet ve ilaçlarla bir süre tedavi gördükten sonra 14 ay diyalize girdi.

        Eşi Ömer Güzel (66) donör olmasına rağmen kan grupları uymayınca nakil olamadı. Afyonkarahisar'da beş yıldır böbrek rahatsızlıkları çeken din görevlisi İbrahim Top (47) da üç ay önce diyalize girmeye başladı.

        Doktorların nakil önerisi üzerine amcası Mustafa Top (54) yeğenine böbreğini vermek istedi. Başvurdukları merkezde doku ve kan uyuşmazlığı olduğu ortaya çıktı.

        Bunun üzerine iki böbrek hastası çapraz nakil için Antalya Yaşam Organ Nakli Merkezine başvurdu. Tetkiklerde amcanın böbreği Kıymet Güzel'e, kadının eşinin böbreği ise İbrahim Top'a uyumlu olduğu belirlendi.

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        Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi'nin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, aynı anda önce donörleri sonra da alıcılarını ameliyata aldı.

        Başarılı operasyonla Mustafa Top'un böbreği Kıymet Güzel'e, Ömer Güzel'in böbreği ise İbrahim Top'a nakledilerek, hastaların hayata bağlanması sağlandı.

        "İLK KEZ BURADA GÖRDÜĞÜMÜZ HASTALARLA ORGAN KARDEŞİ OLDUK"

        Diyalizden kurtulan Kıymet Güzel, 17 yıldır çok zorlu hayatının olduğunu, durumu ağırlaşınca doktorların nakil önerdiğini söyledi.

        Eşinin gönüllü olmasına rağmen kan gruplarının uyumlu çıkmadığını belirten Güzel, "Merkeze, çapraz nakil havuzuna başvurduk. Üç ay sonra uyumlu donör olduğu telefonunu aldık. Eşim böbreğini diğer hastaya, onun amcası ise bana verdi. Dördümüz de çok iyiyiz" dedi.

        İbrahim Top ise son günlerde durumunun kötüleştiğini amcasının donör olmasına rağmen dokular uyumlu olmayınca nakil olamadıklarını anlattı.

        Sıkıntılı dönemden geçtiğini bildiren Top, "Kalabalık aile olmamıza rağmen kimse donör için uygun bulunmadı. Sadece amcamın donör olabileceği söylendi. Hayatımızda ilk kez burada tanıştığımız hasta ve yakınıyla organ kardeşi olduk" diye konuştu.

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        Donörlerden Ömer Güzel, Kızılay'a 20 yıldır düzenli kan bağışında bulunduğunu, eşinin sağlığına kavuşması için de gönüllü olduğunu vurguladı.

        Mustafa Top ise yeğenini hasta görmeye üzüldüğünü dile getirerek, "Can kurtarmak güzel duygu, tek böbrekle de yaşanabiliyor. Can kurtaracağım için ameliyata sevinerek gittim" ifadesini kullandı.

        "ÇAPRAZ NAKİLLER KURTARICI OLUYOR"

        Merkezin Müdürü Prof. Dr. Aydınlı, merkezlerinde ilk çapraz nakli gerçekleştirdiklerini, iki hasta ve donörlerinin kısa sürede sağlığına kavuştuğunu, böbrek fonksiyonlarının iyi olduğunu kaydetti.

        Çapraz nakillerin sayılı merkezlerde yapılabildiğini vurgulayan Aydınlı, "Birbirini hiç tanımayan insanlar, merkezimizde birbirlerine can oldular. Bu Sağlık Bakanlığının sağladığı güzel bir avantaj. Normalde verici ve alıcı birbirini tanımıyorsa etik kurula girmesi gerekirken çapraz vericili nakillerde etik kurula girmeden tıbbi ve laboratuvar sonuçları uyumlu ise direkt nakil yapılabiliyor" diye konuştu.

        Dahili Bilimler Koordinatörü nefroloji uzmanı Prof. Dr. Ramazan Çetinkaya, bazı hastaların donörü uyumlu çıkmadığında nakil olamayacağını sandığını ifade etti.

        Bazen akrabalar arasında uyum olmadığına dikkati çeken Çetinkaya, "Bu durumlarda çapraz nakiller kurtarıcı oluyor. İki hastamız birden kurtuldu. Vericiler de alıcılar da sağlıklı. Ardı ardına dört ameliyat yaptık. Bunun için altyapı, ekipman ve arkanızda destek ekibinizin olması gerekiyor" dedi.

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