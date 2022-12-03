Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin

'Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı yayınlandı

Çağan Irmak’ın yazıp, yönettiği yeni sinema filmi 'Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı izleyiciyle buluştu

Giriş: 03.12.2022 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL
'Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı yayınlandı
'Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı yayınlandı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Çağan Irmak’ın 70’lerden 2000’li yıllara uzanan yol hikayesi 'Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.

6 Ocak’ta vizyona girecek olan filmin konuk oyuncu kadrosunda ise Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi yıldız isimler boy gösteriyor.

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Sevda Aktolga da uzun yıllar sonra ‘Sevda Mecburi İstikamet’ filmiyle izleyici karşısına çıkacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Engelli motosikletli, 28 günde 10 bin kilometre katetti
Engelli motosikletli, 28 günde 10 bin kilometre katetti
MHP Lideri Bahçeli'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti!
MHP Lideri Bahçeli'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti!
X-ray taramalarında kemikleri tespit edildi... Meğer yıllardır dolaptaymış
X-ray taramalarında kemikleri tespit edildi... Meğer yıllardır dolaptaymış
Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor
Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.