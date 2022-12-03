'Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı yayınlandı

6 Ocak’ta vizyona girecek olan filmin konuk oyuncu kadrosunda ise Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi yıldız isimler boy gösteriyor.

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