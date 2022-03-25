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Sevda Erginci: Yılmaz Kunt ile evliliğe ihtiyaç duymuyoruz

Sevda Erginci: Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz

Sevda Erginci, sevgilisi Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından ünlü oyuncudan ayrılmıştı. Ancak kısa bir süre sonra Kunt ile barışan Erginci, ayrılık sebebi ve evlilikle ilgili ilk kez konuştu

25.03.2022 - 10:07 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sevda Erginci, dün akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Son günlerde tiyatro oyunlarında sahne aldığını söyleyen Erginci, "Dizi projelerini okuyoruz bir yandan da tiyatroya devam ediyorum. Yaz aylarında bir dizi projesi olabileceğini düşünüyorum." dedi.

  • Öte yandan Erginci, geçtiğimiz yıl sevgilisi Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından ünlü oyuncudan ayrılmıştı. Ancak daha sonra Kunt ile barışan Sevda Erginci, aylar sonra konuyla ilgili ilk kez konuştu.

    Erginci, "Ayrılık sosyal medyada yansıtıldığı gibi değildi. Böyle haberler çıkacağını biliyordum ama çok özel bir mesele olduğu için çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu an için her şey yolunda çok mutluyuz." açıklamasını yaptı.

  • "BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

    Ünlü isim, gazetecilerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna da "Şu an için öyle bir durum yok. Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz şu an zaten birlikte yaşıyoruz. Ailelerimizinde öyle evlenin baskısı yok, onun için şu an çok mutluyuz." yanıtını verdi.

  • NELER OLMUŞTU?

    Her şey Seray Öztürk'ün, Erginci ile aşk yaşarken kendisiyle mesajlaşan Kunt'un yazışmalarını Instagram hesabından paylaşmasıyla başlamıştı. Geçtiğimiz yıl aileleriyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Erginci ile Kunt, yaşadıkları ifşa şoku sonrası birbirlerini silmişti.

  • "EVLİLİK YOLUNDAYKEN SÜREKLİ BENİMLE BULUŞMAYA ÇALIŞTIN"

    Paylaşılan mesajlarda ünlü oyuncunun, Öztürk ile buluşmak için mesajlar attığı görülmüştü. Avukat Seray Öztürk'ün, Kunt'la tüm yazışmalarının ifşa olduğu hesabından Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci hakkında çıkan evlilik haberi de yayınlanmıştı.

    Seray Öztürk'ün Instagram hesabından paylaşılan gönderide, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" ifadeleri yer alıyordu.

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