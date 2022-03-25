Öte yandan Erginci, geçtiğimiz yıl sevgilisi Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından ünlü oyuncudan ayrılmıştı. Ancak daha sonra Kunt ile barışan Sevda Erginci, aylar sonra konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Erginci, "Ayrılık sosyal medyada yansıtıldığı gibi değildi. Böyle haberler çıkacağını biliyordum ama çok özel bir mesele olduğu için çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu an için her şey yolunda çok mutluyuz." açıklamasını yaptı.