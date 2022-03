"BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Ünlü isim, gazetecilerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna da "Şu an için öyle bir durum yok. Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz şu an zaten birlikte yaşıyoruz. Ailelerimizinde öyle evlenin baskısı yok, onun için şu an çok mutluyuz." yanıtını verdi.