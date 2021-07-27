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Sevda Erginci-Yılmaz Kunt aşkı bitti! İfşa şoku ayrılık getirdi! - Magazin haberleri

Sevda Erginci-Yılmaz Kunt aşkı bitti

Yakın zamanda nikah masasına oturacakları konuşulan ve son olarak Bodrum'da görüntülenen Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt, ifşa şoku yaşadı. Avukat Seray Öztürk'ün Kunt ile mesajlarını gözler önüne sermesinin ardından birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakan çift, yollarını ayırdı. Öztürk ise yaşananların ardından Instagram hesabının hacklendiğini açıkladı

27.07.2021 - 16:11 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Son dönemin popüler oyuncularından Sevda Erginci ile sevgilisi Yılmaz Kunt'un aşkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda nikah masasına oturmayı planladıkları konuşulan çift, ayrıldı.

  • İFŞA ŞOKU AYRILIK GETİRDİ

    Her şey Öztürk'ün, Erginci ile aşk yaşarken kendisiyle mesajlaşan Kunt'un yazışmalarını Instagram hesabından paylaşmasıyla başladı. Bir süredir aileleriyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Erginci ile Kunt, yaşadıkları ifşa şoku sonrası birbirlerini sildi.

  • "EVLİLİK YOLUNDAYKEN SÜREKLİ BENİMLE BULUŞMAYA ÇALIŞTIN"

    Paylaşılan mesajlarda ünlü oyuncunun, Öztürk ile buluşmak için mesajlar attığı görüldü. Avukat Seray Öztürk'ün, Kunt'la tüm yazışmalarının ifşa olduğu hesabından iklilinin hakkında çıkan evlilik haberi de yayınladı.

    Seray Öztürk'ün Instagram hesabından paylaşılan gönderide, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" ifadeleri yer alıyordu.

    "NİŞANLI OLDUĞUN HALDE BENİ DE İDARE ETMEYE KALKTIN"

    Oyuncunun kendisine attığı fotoğraf ve videoların da paylaıldığı Öztürk'ün hesabında, "İyi tatiller" yazılarak, Erginci ve Kunt'a gönderme de yapıldı.

    Avukat Seray Öztürk'ün hesabından daha sonra, "Yılmaz Kunt; sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun?" mesajını paylaşıldı.

  • "HACK" AÇIKLAMASI

    Çıkan haberlerin ardından avukat Seray Öztürk'ün Instagram hesabından paylaşımlarla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada Öztürk'ün hesabının hack'lendiği iddia edildi:

    "Müvekkilimiz Avukat Seray Öztürk'ün yakın çevresiyle yaptığı yazışmaların kendi iradesi dışında ifşa edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Müvekkilimizin akıllı telefonunun ve sosyal medya mecralarının hacklenmesi nedeniyle yakın çevresiyle yaptığı yazışmaların içeriği bir hacker grubu olarak değerlendirdiğimiz yapı tarafından yayınlanmaktadır. Müvekkilimizin yurda dönmesini müteakip konuyla ilgili tüm yasal yollara ivedilikle başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

    Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt ise konuyla ilgili sessizliklerini koruyor.

  • BODRUM'DA TATİL YAPIYORLARDI

    Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt bir süredir Bodrum'daydı. İkiliye tatilde anneleri de eşlik etmişti. Sıcak havanın tadını çıkaran çiftin yakın zamanda nikah masasına oturmayı planladıkları konuşuluyordu.

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