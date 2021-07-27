"HACK" AÇIKLAMASI

Çıkan haberlerin ardından avukat Seray Öztürk'ün Instagram hesabından paylaşımlarla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada Öztürk'ün hesabının hack'lendiği iddia edildi:

"Müvekkilimiz Avukat Seray Öztürk'ün yakın çevresiyle yaptığı yazışmaların kendi iradesi dışında ifşa edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Müvekkilimizin akıllı telefonunun ve sosyal medya mecralarının hacklenmesi nedeniyle yakın çevresiyle yaptığı yazışmaların içeriği bir hacker grubu olarak değerlendirdiğimiz yapı tarafından yayınlanmaktadır. Müvekkilimizin yurda dönmesini müteakip konuyla ilgili tüm yasal yollara ivedilikle başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt ise konuyla ilgili sessizliklerini koruyor.