Seul istihbaratından Kuzey Kore liderinin kızı hakkında kritik tespitler

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae'nin konumunun son dönemde hızla güçlendiğini açıkladı. İstihbarat kaynaklarına göre, Kim Ju-ae’nin babasının potansiyel varisi olarak yetiştirildiği ve bu doğrultuda yoğun bir eğitim aldığı belirtildi.

NIS'in açıklamasına göre Kim Ju-ae, Kuzey Kore'nin önde gelen figürleri arasında kabul gören Kim Yo-jong ve Choe Son-hui ile birlikte parti etkinliklerine aktif olarak katılıyor.

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Bu durum, Kim Ju-ae'nin politik arenada artan etkisini ve halk önündeki görünürlüğünü destekler nitelikte. Güney Kore istihbaratı, bu gelişmenin, Kuzey Kore'de varis konumunda yeni bir dönemin habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.

REKLAM Özellikle Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi Aleksandr Matsegora ile doğrudan temasa geçmesi, dikkat çeken detaylar arasında. Kim Ju-ae'nin bu görüşmeleri, Kuzey Kore'nin resmi fotoğraflarında babası Kim Jong-un'un yanında, özel korumalar eşliğinde görüntülenmesiyle de güçleniyor. İstihbarat uzmanlarına göre, bu tür görüntüler Kim Ju-ae’nin devlet içindeki yükselen konumunu pekiştiriyor. 2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae, ilk kez 18 Kasım 2022'de, babasının yanında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. O tarihte kıtalararası balistik füze “Hwasong-17”nin fırlatıldığı etkinlikte yer alarak dikkatleri üzerine çekmişti. O zamandan bu yana kamuya açık etkinliklerde özellikle askeri etkinliklerde yer alması, onun devlet yönetimindeki rolüne dair ipuçları sunuyor.

Kuzey Kore'nin resmi medyasının Ju-ae'den artık "saygıdeğer kızı" olarak bahsetmeye başlaması ise spekülasyonları artırdı. Önceden "sevgili kızı" veya "en sevgili kızı" olarak anılan Kim Ju-ae'nin yeni unvanı, babasının tahtının olası varisi olabileceği yönündeki yorumları güçlendirdi. Kim Jong-un, 2011 yılında babası Kim Jong-il'in vefatından sonra Kuzey Kore'nin yönetimini devralmıştı. Bu iktidar devri, 1994'te hayatını kaybeden ülkenin kurucusu Kim Il-sung'dan gelen bir miras olarak devam ediyor. Şimdi ise gözler, bu hanedan yönetiminde üçüncü nesil bir değişim sürecine işaret eden Kim Ju-ae'de.