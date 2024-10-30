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        Haberler Dünya Seul istihbaratından Kuzey Kore liderinin kızı hakkında kritik tespitler | Dış Haberler

        Seul istihbaratından Kuzey Kore liderinin kızı hakkında kritik tespitler

        Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae hakkında edindiği tespitleri açıkladı. 2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae, ilk kez 18 Kasım 2022'de, babasının yanında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Ju-ae, Kuzey Kore'nin önde gelen figürleri arasında kabul gören Kim Yo-jong ve Choe Son-hui ile birlikte parti etkinliklerine aktif olarak katılıyor.

        Giriş: 30.10.2024 - 10:02 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:02
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        Seul'den Kuzey Kore liderinin kızı hakkında tespitler
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        Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae'nin konumunun son dönemde hızla güçlendiğini açıkladı. İstihbarat kaynaklarına göre, Kim Ju-ae’nin babasının potansiyel varisi olarak yetiştirildiği ve bu doğrultuda yoğun bir eğitim aldığı belirtildi.

        NIS'in açıklamasına göre Kim Ju-ae, Kuzey Kore'nin önde gelen figürleri arasında kabul gören Kim Yo-jong ve Choe Son-hui ile birlikte parti etkinliklerine aktif olarak katılıyor.

        Bu durum, Kim Ju-ae'nin politik arenada artan etkisini ve halk önündeki görünürlüğünü destekler nitelikte. Güney Kore istihbaratı, bu gelişmenin, Kuzey Kore'de varis konumunda yeni bir dönemin habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.

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        Özellikle Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi Aleksandr Matsegora ile doğrudan temasa geçmesi, dikkat çeken detaylar arasında. Kim Ju-ae'nin bu görüşmeleri, Kuzey Kore'nin resmi fotoğraflarında babası Kim Jong-un'un yanında, özel korumalar eşliğinde görüntülenmesiyle de güçleniyor. İstihbarat uzmanlarına göre, bu tür görüntüler Kim Ju-ae’nin devlet içindeki yükselen konumunu pekiştiriyor.

        2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae, ilk kez 18 Kasım 2022'de, babasının yanında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. O tarihte kıtalararası balistik füze “Hwasong-17”nin fırlatıldığı etkinlikte yer alarak dikkatleri üzerine çekmişti. O zamandan bu yana kamuya açık etkinliklerde özellikle askeri etkinliklerde yer alması, onun devlet yönetimindeki rolüne dair ipuçları sunuyor.

        Kuzey Kore'nin resmi medyasının Ju-ae'den artık "saygıdeğer kızı" olarak bahsetmeye başlaması ise spekülasyonları artırdı. Önceden "sevgili kızı" veya "en sevgili kızı" olarak anılan Kim Ju-ae'nin yeni unvanı, babasının tahtının olası varisi olabileceği yönündeki yorumları güçlendirdi.

        Kim Jong-un, 2011 yılında babası Kim Jong-il'in vefatından sonra Kuzey Kore'nin yönetimini devralmıştı. Bu iktidar devri, 1994'te hayatını kaybeden ülkenin kurucusu Kim Il-sung'dan gelen bir miras olarak devam ediyor. Şimdi ise gözler, bu hanedan yönetiminde üçüncü nesil bir değişim sürecine işaret eden Kim Ju-ae'de.

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        #kuzey kore
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