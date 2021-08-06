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Seth Rogen kaçırıldı mı? - Magazin haberleri

Seth Rogen kaçırıldı mı?

Ünlü komedyen ve oyuncu Seth Rogen'in sosyal medya paylaşımlarından yola çıkan bir TikTok yıldızı, sanatçının kaçırıldığını öne sürdü. Rogen ise hakkında ortaya atıılan iddiaların ardından konuyla ilgili açıklama yaptı

06.08.2021 - 12:43 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir TikTok kullanıcısı, geçtiğimiz hafta sonu 39 yaşındaki Seth Rogen hakkında ilginç bir iddiada bulunarak, ünlü oyuncunun kaçırıldığını ileri sürdü.

  • Sosyal medya kullanıcısı, Rogen'in Instagram'ını kontrol eden kişinin kendisi olmadığını iddia ederek, oyuncunun hesaplarında çeşitli renklerde vazoların ve diğer seramik kreasyonların resimlerinin paylaşılmasını gerekçe olarak gösterdi.

  • "SERMAİKÇİ TARAFINDAN KAÇIRILDI!"

    Aynı kişi, gönderisinde, "Son zamanlarda Seth Rogen’i gören var mı? Ben vazolarının bir sürü fotoğrafını görüyorum. Onun yüzünün fotoğrafını gördünüz mü? Çılgın bir tahminim var. Seth karanlık bir seramikçi tarafından kaçırıldı!" ifadelerini kullandı.

    Bu söylentilerin ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı, "Set Rogen kaçırıldı mı?" diye sormaya başladı.

  • SET ROGEN YANIT VERDİ

    Seth Rogen ise hakkında çıkan dedikoduların ardından açıklama yaptı. Rogen, viral hale gelen komplo teorisi videosunun yaratıcısına cevap verdi. Kanadalı oyuncu, sosyal medya hesaplarının arkasında kendisinin olduğunu doğruladı.

  • "KAÇIRILMADIM!"

    "Bu video çok komik ama söylenen her şey doğru değil." diyen Set Rogen, "Kaçırılmadım! Bu satırları yazan, Seth'in hesabını kullanan suçlu kişi değil. Yemin ederim." ifadelerini kullandı.

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