"SERMAİKÇİ TARAFINDAN KAÇIRILDI!"



Aynı kişi, gönderisinde, "Son zamanlarda Seth Rogen’i gören var mı? Ben vazolarının bir sürü fotoğrafını görüyorum. Onun yüzünün fotoğrafını gördünüz mü? Çılgın bir tahminim var. Seth karanlık bir seramikçi tarafından kaçırıldı!" ifadelerini kullandı.



Bu söylentilerin ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı, "Set Rogen kaçırıldı mı?" diye sormaya başladı.