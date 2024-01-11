Sessiz tehlike: İnsülin direncinin gizli kalan 8 belirtisi ve bilinmesi gerekenler
Sürekli olarak yüksek kan şekeri seviyesine sahip olmanızın bir sonucu olarak insülin direnci geliştirebilirsiniz. Pek çok kişi kan testi yaptırana kadar insülin direncinin farkına varmaz ve belirtiler erken aşamalarda fark edilmeden ilerleyebilir. Peki, bu belirtiler nelerdir? İşte, insülin direncine dair bazı detaylar...
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İnsülin direnci genellikle semptomlar ortaya çıkana kadar fark edilmeyen bir hastalıktır. Ancak durumunuz ilerledikçe yüksek kan şekeri ve açıklanamayan kilo değişiklikleri gibi semptomları fark edebilirsiniz. Uygun tedavi olmadan insülin direnci, tip 2 diyabet ve başka hastalıklara yol açabilir bu yüzden bu semptomları yaşıyorsanız sağlık uzmanınızla konuşmanız gerekebilir. İşte sizin için, insülin direnci hakkında daha fazla bilgi…
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İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR?
Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü’ne göre insülin direnci; vücudun hücreleri, pankreasın ürettiği bir hormon olan insüline karşı daha az tepki verdiğinde ortaya çıkar. İnsülin, hücrelerin enerji için yediğiniz gıdadaki şekeri emmesine yardımcı olarak kan şekeri seviyenizi düzenlemede rol oynar. İnsülin direnciniz olup olmadığını size gösterecek olan 8 belirti var.
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YÜKSEK KOLESTEROL
İnsülin, yağların ve kolesterolün kullanımını ve depolanmasını nasıl düzenlediğinde rol oynar. Basit bir kan testi, kolesterolünüzün yüksek olup olmadığını gösterebilir. Yüksek trigliseritler (kan yağı), Artan LDL yani kötü kolesterol ve HDL diğer bir deyişle, iyi kolesterolde azalma gibi sonuçlar alırsanız doktorunuz insülin direncinden şüphelenebilir.
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YÜKSEK KAN ŞEKERİ
Ulusal Tıp Kütüphanesi’nin açıklamasına göre, yüksek kan şekeri kandaki yüksek glikoz seviyelerini ifade eder. Yani, bu semptom insülin direncinin ilk belirtilerinden birisidir. Bunun yanı sıra bu semptom diyabet riski taşıdığınızın göstergesi de olabilir. Hangi değerlerin yüksek olduğunu ve risk grubunda olduğunuzu öğrenmek istiyorsanız doktorunuza başvurabilirsiniz.
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KİLO ALMA
Vücudunuz insüline karşı dirençli hale geldiğinde, vücudunuzun şekeri enerji olarak uygun şekilde kullanması daha zorlaşır ve vücut yanıt olarak yüksek kan şekeri düzeyini telafi etmek için daha fazla insülin üretir. Yani bu ekstra insülin üretimi, bel çevresinde normalden fazla yağ depolanmasına sebep olarak kilo aldırır.
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TÜKENMİŞLİK
Diyabet Terapisi adlı dergide yayınlanan bir araştırmada; yorgunluğun, insülin direnci ve diyabetin ayırt edici semptomlarından birisi olduğu gözlemleniyor. İnsülin direnci hücrelerin, enerji için glikozu ne kadar etkili bir şekilde emdiğini etkilediğinden vücut, glikozu verimli bir şekilde kullanmakta zorlanır, bu da enerjinin düşmesine ve yorgunluğun artmasına neden olur.
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SIK İDRARA ÇIKMA
Sık idrara çıkma, vücudun aşırı glikozdan kurtulma girişimidir. Tuvaleti normalden daha sık kullanmak zorunda kalmak, insülin direncinin ve prediyabetin yaygın bir belirtisi olarak görülür. Glikoz seviyesi yüksek olduğunda böbrekler fazla glikozu kandan uzaklaştırmak için çok çalışır, bu da idrar üretiminin artmasına neden olur.
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ARTAN SUSUZLUK
Kan dolaşımınızdaki fazla şeker daha sık idrara çıkmanıza neden olduğundan vücut, idrar yoluyla daha fazla sıvı kaybeder. Yani sık tuvalete gitmek vücudunuzda su kaybına neden olabilir ve sizi dehidrasyon riskine sokar. Sonuç olarak, vücudunuz kaybedilen sıvıları telafi etmeye çalışırken, gün boyunca daha fazla susamış hissetmeniz yaygındır.
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CİLTTE DEĞİŞİKLİK
İnsülin direnci veya prediyabet geliştirirseniz, koltuk altları veya boynun arkası ve yanları gibi cildinizin belirli bölgelerinin rengi daha koyu görünmeye başlayabilir. Bu duruma akantozis nigrikans denir.
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AYAKTA KARINCALANMA
Diyabetoloji ve Metabolik Sendrom adlı dergide yayımlanan makaleye göre, ayaklarda karıncalanma insülin direncinin bir belirtisi olabilir. Yani yüksek kan şekeri seviyelerinin, diyabetiniz olmasa bile sinir hasarına neden olan nöropatiye sebep olabilmesidir. Bu sinir hasarı genellikle ayakta başlar ve o bölgede iğneleme, karıncalanma hissi yaratabilir.
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İNSÜLİN DİRENCİNE DAİR DİĞER DETAYLAR
İnsüline dirençli olmak şeker seviyenizin yüksek olduğu anlamına gelir ancak bu diyabet hastası olduğunuz anlamına gelmez. Ayrıca, düzenli egzersiz ve besleyici bir diyet kombinasyonu ile insülin direncini tersine çevirmek mümkündür. Size uygun bir plan için doktorunuza başvurmalısınız.
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NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALISINIZ?
İnsülin direnciniz olduğundan şüpheleniyorsanız; artan susama, sık idrara çıkma, yorgunluk veya açıklanamayan kilo alma gibi belirtiler yaşıyorsanız, sağlık uzmanınızdan randevu almanız önerilir. Özellikle, ailenizde diyabet veya diğer ilgili rahatsızlıklar varsa, bunu doktorunuzla da görüşmeniz iyi bir fikir olabilir.
Kaynak: Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, Diabetes Therapy, National Library of Medicine, Diabetology & Metabolic Syndrome
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