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        Haberler Sağlık Ses kısıklığı 3 haftadan uzun sürerse doktora başvurulmalı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Ses kısıklığı 3 haftadan uzun sürerse doktora başvurulmalı

        Doç. Dr. Hatice Bengü Çobanoğlu, "Gırtlak kanserlerinin ilk bulgusu sadece ses kısıklığı olabilir. Bu nedenle 3 haftadan uzun süren ses kısıklıklarında mutlaka hastaneye başvurmak lazım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:15 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:15
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        Ses kısıklığı 3 haftadan uzun sürerse doktora başvurulmalı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Bengü Çobanoğlu, gırtlak kanserlerinin ilk bulgusunun sadece ses kısıklığı olabileceğini, 3 haftadan uzun süren ses kısıklıklarında mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini belirtti.

        "CİDDİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR"

        Doç. Dr. Çobanoğlu, ses kısıklıklarının basit bir hastalık belirtisi olabileceği gibi ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.

        Kişinin sesini fazla yormasıyla birlikte ses kısıklıklarının gelişebileceğini dile getiren Çobanoğlu, "Bir öğretmen eğer çok fazla konuşuyorsa, ders saatleri fazlaysa bu sesini yormaya bağlı olabilir. Bizim için esas önemli olan ses kısıklıkları sigara içimine bağlı, uzun süreli ve Allah korusun altta yatan kanserlerin öncülüğü olan ses kısıklıkları" diye konuştu.

        Çobanoğlu, bu nedenle ses kısıklığının hafife alınmaması gerektiğine işaret ederek, "Gırtlak kanserlerinin ilk bulgusu sadece ses kısıklığı olabilir. Bu nedenle 3 haftadan uzun süren ses kısıklıklarından mutlaka hastaneye başvurmak lazım" dedi.

        Ses kısıklığına sebep olan polip ya da nodül gibi iyi huylu lezyonlarda ses terapisi ve cerrahi ile çözümün mümkün olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Çobanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Altta yatan bir gırtlak kanseri varsa önce biyopsi alıp bunun tanısını koymamız lazım. Sonrasında da erken evredeki gırtlak kanserlerini ağız içerisinden lazerle çıkarabiliyoruz ve hastalarımızı aynı gün taburcu edebiliyoruz. İleri evredeki gırtlak kanserlerinde ışın tedavisi dediğimiz radyoterapiler, cerrahi tedaviler ya da tamamen gırtlağın alınması gibi durumlar söz konusu olabiliyor."

        "KANSERDEN DEĞİL, GEÇ KALMAKTAN KORKMAMIZ LAZIM"

        Çobanoğlu, gırtlak kanserlerinde ses kısıklığına yutma güçlüğünün de eşlik edebileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Kulağa vuran ağrı yapabilir, nefes darlığı yapabilir. Bazen boyundaki lenf bezlerine sıçrayıp boyundaki herhangi bir bölgede şişlik halinde de hasta bize başvurabilir. İyileşmeyen, grip sonrası değil ama uzun süreli olan ses kısıklıklarında hastanın hele bir de hiç sesini yormamasına rağmen ses kısıklığı varsa, üzerine sigara ve alkol kullanıyorsa mutlaka kulak burun boğaz hekimine başvursun. Kanserden değil, geç kalmaktan korkmamız lazım."

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