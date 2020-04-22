Servier İlaç 2020’nin en iyi işverenlerinden biri oldu

Fransız ilaç firması Servier, İK uygulamalarında ortaya koyduğu başarılı ve etkin çalışmalardan dolayı, Great Place to Work Enstitüsü tarafından, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020" ödülünü alan şirketler arasında yer aldı. Yaklaşık 200 şirketin aday olduğu araştırma kapsamında, 250-500 çalışan kategorisindeki yarışmada ödüllendirilen 15 şirket arasında olan Servier İlaç, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu konularında analiz edildi.

' YÜKSEK GÜVEN KÜLTÜRÜNE SAHİBİZ'

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Servier Türkiye Genel Müdürü Gilles Renacco, “Kurum kültürleri ile fark yaratan şirketlerin ödüllendirildiği Great Place to Work’ün Türkiye’nin En İyi İşverenleri araştırmasında, bu yıl bir kez daha Türkiye'nin En İyi İşverenleri arasında yer aldığımız için çok mutluyum. Great Place to Work Enstitüsü’nden geçtiğimiz sene de aynı kategoride ödül almış bir şirket olarak, çalışanlarımız ile birlikte yüksek güven kültürüne sahip iş yeri inşa etmek adına başladığımız yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de açık ve etkin iletişim prensibiyle yürüttüğümüz çalışmalarımız sayesinde birçok başarıya daha imza atacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.