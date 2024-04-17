Servet Yardımcı kimdir? TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı hayatı ve futbol kariyeri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçiminde adaylığını duyuran Servet Yardımcı hayatı gündeme geliyor. 2008 yılında ilk kez Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna giren Servet Yardımcı'nın geçmişinde amatör olarak futbol oynadığı biliniyor. Peki Servet Yardımcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı hayatı ve futbol kariyeri
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Servet Yardımcı hayatı ve futbol kariyeri merak ediliyor. 18 Temmuz’da yapılacak olan TFF seçimleri dolasıyla adaylığını duyuran Servet Yardımcı kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF başkanlığına adayım." ifadesini kulandı. İşte Servet Yardımcı hayatına ilişkin detaylar…
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SERVET YARDIMCI KİMDİR?
Servet Yardımcı (d. 26 Aralık 1957) Türk armatör ve spor yöneticisi. UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve eski geçici Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı.
26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü.
40 yıldır iş hayatında armatörlük ve tersanecilik alanında çalışan, aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Yardımcı, 2008 yılından itibaren çeşitli dönemlerde TFF yönetimlerinde yer aldı, bir süre de TFF Başkanlığı da yaptı.
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Şenes Erzik sonrası UEFA'da en üst seviyede görev yapan ilk Türk olan Servet Yardımcı, 7 yıldır UEFA İcra Kurulu Üyeliği'ni sürdürürken, bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa Finali’nin Türkiye’de yapılmasını, Monte Carlo’dan sonra 2 yıl üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerinin Türkiye ev sahipliğinde organize edilmesini sağladı. Ayrıca 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’de (İtalya ortaklığıyla) yapılacak olmasına öncülük etti.
Yardımcı, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.
Yardımcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.