SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Asude' karakterine hayat veren oyuncu Servet Pandur, 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu'na bilinmeyenlerini anlattı.

Evinin kapılarını SHOW TV’ye açan Servet Pandur, sohbet sırasında oyunculuk geçmişinden 'Kızılcık Şerbeti'ndeki rolüne dair çok özel açıklamalar yaptı.

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Ömür Sabuncuoğlu ve Servet Pandur

"FATMA GİRİK'İ İZLEMEK BÜYÜK KEYİFTİ"

Bir dönem aynı dizide oynadığı merhum oyuncu Fatma Girik’in kendisine "Ateşli kadın" diye hitap ettiğini söyleyen Servet Pandur, "Fatma Girik, sürekli ellerim sıcak olduğu için bana dokunur ve 'Ateşli kadınım' derdi. Sahne çekerken Fatma Girik’i izlemek büyük keyifti" dedi.

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Fatma Girik

"TANJU OKAN'IN VOKALİSTLİĞİNİ YAPTIM"

Oyunculuğa başlamadan önce para kazanmak için bir dönem müzik de yaptığını söyleyen Servet Pandur, "Göksel ile aynı mekanda sahneye çıktık. Göksel'in bana verdiği repertuar defterini hâlâ saklıyorum" dedi. Pandur ayrıca bir dönem müziğin efsane isimlerinden Tanju Okan’ın vokalistliğini de yaptığını söyledi.

Tanju Okan "ASUDE HANIM’A KIZANLAR OLUYOR" 'Kızılcık Şerbeti'nde rol almaya başladıktan sonra oynadığı sert karakter nedeniyle dizi izleyicisinin ilginç tepkileriyle de karşılaştığını söyleyen Pandur, "Rol nedeniyle kızanlar oluyor ama Asude sert bir karakter ve köşeleri olan bir kadın" dedi.