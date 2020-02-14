Her ilişkide farklılık gösterebilen cinsel ilişki sıklığında önemli olan partnerlerin karşılıklı rızası ile belirleniyor olmasıdır. Haftada altı gün birlikte olan bir çift de, partnerlerden herhangi biri bu durumdan rahatsızsa durum sanıldığı gibi parlak değildir. Haftada iki gün birlikte olan bir çift de, partnerlerden biri bunu az buluyor ve daha fazlasını istiyorsa; bu da konuşulması gereken bir sorundur. Hepsi çözülebilir.”