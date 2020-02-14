14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadın ve erkek açısından sağlıklı cinsel ilişkinin çeşitli farklar barındırdığını vurgulayan Kadın Hastalıkları, Doğum Uzmanı ve Cinsel Terapist Dr. Gökçen Erdoğan, “Cinsel açıdan istekli olmak, doyuma ulaşmak, gebeliğin önlenmesi adına koruma yöntemi kullanmak ve cinsel hastalıklardan korunmak kadınların sağlıklı cinsel ilişki için belirlediği öncelikli kriterler arasında yer alıyor. Söz konusu kriterler şüphesiz ki erkek için de bir gereklilik.
Erkek açısından sağlıklı cinsel ilişkinin amacı ise temelde doyuma ulaşmaktır. Ancak bununla birlikte partnerini doyuma ulaştırmak motivasyon kaynağıdır ve cinsellik performansını yukarı taşır. Erkeğin en önemli sağlık kriteri ise erekte olabilmek ve ilişki sırasında bunu koruyabilmektir.”
İdeal cinsel birliktelik sıklığı çiftlere göre değişir
İdeal cinsel birliktelik sıklığı diye bir genelleme yapmanın doğru olmadığını belirten Dr. Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu sayının haftada iki, dört ya da beş olması azlık ya da çokluk açılarından belirleyici değildir. İlişkilerdeki birliktelik sıklığı, bir ilişkinin kendi dinamiğidir. Yaş, sosyal şartlar, bedensel özellikler gibi pek çok etken cinsel ilişki sıklığı üzerinde etkili olabilir. Ancak haftada en az bir kez birliktelik yaşanması önerilmektedir.
Her ilişkide farklılık gösterebilen cinsel ilişki sıklığında önemli olan partnerlerin karşılıklı rızası ile belirleniyor olmasıdır. Haftada altı gün birlikte olan bir çift de, partnerlerden herhangi biri bu durumdan rahatsızsa durum sanıldığı gibi parlak değildir. Haftada iki gün birlikte olan bir çift de, partnerlerden biri bunu az buluyor ve daha fazlasını istiyorsa; bu da konuşulması gereken bir sorundur. Hepsi çözülebilir.”
40 yaşın üstündeki erkeklerin yaklaşık %50’si sertleşme bozukluğu yaşayabiliyor
Sertleşme bozukluğunu, cinsel birliktelik için cinsel organda sertleşmenin hiç olmaması, istenilen sertliğin yakalanamaması ya da idame ettirilememesi, sürdürülememesi ve elde edilse dahi doyuma ulaşılamaması olarak tanımlayan Dr. Gökçen Erdoğan: “40 yaşın üstündeki erkeklerin yüzde 50 kadarı sertleşme bozukluğu yaşayabilmektedir. Ateroskleroz (damar sertliği),periferik damar hastalıkları, geçirilmiş kalp krizi, hipertansiyon gibi kalp ve damar hastalıkları, diyabet, yüksek kolesterol gibi sağlık sorunları, epilepsi, MS gibi nörolojik hastalıklar, KOAH, uyku apnesi gibi akciğer hastalıkları, peyronie hastalığı (penis dokusuyla ilgili bir hastalık),depresyon, kaygı, hırs gibi tetikleyiciler, bazı ilaçlar, sağlıksız beslenme, hormonal bozukluklar gibi pek çok etken sertleşme bozukluğunun nedenleri arasındadır.
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