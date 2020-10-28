Bodrum'un ünlü eğlence mekanlarının bulunduğu Gümbet Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen temizlik etkinliğine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, ünlü şarkıcılar Sertab Erener, Yonca Evcimik ve etkinliği düzenleyen 'Miss Gibi 1 Bodrum Grubu'nun yöneticisi Tülin Mor Janesi ile aralarında yabancıların da olduğu gönüllü 60 kişi katıldı.
Bir kilometrelik sahil boyunca yapılan temizlik etkinliğinde, çöp toplama aparatı ile katı atıkları toplayan Evcimik ve Erener ile beraberindekiler, zaman zaman yerlere eğilerek izmaritleri ve otların arasına atılan pet şişelerle, atık maddeleri elleriyle de toplamak zorunda kaldı.
Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum'da günlük 410 ton civarında çöp çıktığını söyledi. Bodrum'un 1392 belediye içerisinde çöp çıkarma sıralamasında 52'nci sırada olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Tüm Bodrum Yarımadası'nda çıkan çöpü toplamaya yönelik 350 emekçimiz gece gündüz çalışıyor. Bunun matematiğini ortaya koyduğumuzda yaklaşık 400 bin nüfus hala Bodrum'da. Geçen sene 320 ton civarındaydı. 350 personelimiz 24 saat esasına göre sahada ama takdir edersiniz ki ne kadar sahada olursak olalım 5 metrede bir nöbetçi koyamadığımız için burada halka ciddi bir duyarlılık düşüyor. Bizimle beraber hareket eden en önemli inisiyatiflerden 'Miss Gibi 1 Bodrum Grubu' da bize çok ciddi katkılar sunuyor. Çok önemli misafirlerimiz var. Sertab Erener ile Yonca Evcimik de bu ekibe katılarak bizleri gururlandırdı" dedi.
Etkinliğe katılan şarkıcı Sertab Erener, "Çevreye çöp atılması ile ilgili ciddi problemlerimiz var. İnsan dediğin bu kadar pis ve sorumsuz olamaz. Hayvanlar bile kendi pisliklerini topluyorlar, üzerini kapatıyorlar. Biz onu bile yapmıyoruz. Bu çok büyük bir ayıptır." dedi.
Erener ayrıca, "Biz toplarız ama burası yarın yine böyle çöplük olacak. Devletin cezai yaptırımları arttırırken aynı zamanda kişilere aileden başlayarak, 'Geleceğe nasıl bir dünya bırakmak istiyoruz' konusunda bilinçlendirme ve eğitim verilmesi gerekiyor. Biz dünyada misafiriz. Bunu, 'insan' denilen şeyin anlaması gerekiyor. Bunlar doğru uygulanmazsa bizden hiçbir şey olmaz. Ben bu konuda çok umutlu değilim. Gönüllülerle birlikte dün de temizlik etkinliğine katılmıştım" ifadelerini kullandı.
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