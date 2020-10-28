Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum'da günlük 410 ton civarında çöp çıktığını söyledi. Bodrum'un 1392 belediye içerisinde çöp çıkarma sıralamasında 52'nci sırada olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Tüm Bodrum Yarımadası'nda çıkan çöpü toplamaya yönelik 350 emekçimiz gece gündüz çalışıyor. Bunun matematiğini ortaya koyduğumuzda yaklaşık 400 bin nüfus hala Bodrum'da. Geçen sene 320 ton civarındaydı. 350 personelimiz 24 saat esasına göre sahada ama takdir edersiniz ki ne kadar sahada olursak olalım 5 metrede bir nöbetçi koyamadığımız için burada halka ciddi bir duyarlılık düşüyor. Bizimle beraber hareket eden en önemli inisiyatiflerden 'Miss Gibi 1 Bodrum Grubu' da bize çok ciddi katkılar sunuyor. Çok önemli misafirlerimiz var. Sertab Erener ile Yonca Evcimik de bu ekibe katılarak bizleri gururlandırdı" dedi.