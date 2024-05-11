Sertab Erener: Rüya gibiydi
68'inci Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finalinde konuk sanatçı olarak sahneye çıkan Sertab Erener, gecenin ardından duygularını dile getirdi
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Sertab Erener, İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen 68'inci Eurovision Şarkı Yarışması'nda, 2003'te Türkiye’ye birincilik getiren şarkısı "Everyway That I Can"i bir kez daha seslendirdi.
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Salondaki seyircilerin hep bir ağızdan kendisine eşlik etmesi karşısında büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Sertab Erener, duygularını sosyal medya sayfasından dile getirdi.
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Ünlü şarkıcı; "Ekran başındaki milyonlarca müziksever ve salonu dolduran binlerce kişiyle beraber şarkı söylemek rüya gibiydi. Yıllar sonra tekrar Eurovision sahnesinde olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Beni arayan soran paylaşan ve dün gece sanki yarışma gecemiz gibi heyecanla ekran başında beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. En yakın zamanda ülkemizin Eurovision’da olması için elimden geleni yapacağım çünkü en büyük dileğim bu heyecanı gelecek genç kuşakların da yaşaması" dedi.
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