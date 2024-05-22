Sert avokadoları küçük hamlelerle kolayca olgunlaştırabilirsiniz! Avokadoyu olgunlaştırırken dikkat edilmesi gerekenler

Avokadoyu hızla olgunlaştırabilmek için yapmanız gereken ilk şey etilen gazının uçmasını engellemek! Bu aşamada da imdadınıza yetişecek şey bir kağıt torba, kese kağıdı veya gazete olacak. Avokadonuzu kağıt torbaya sarın ve ne kadar hızlı olgunlaşacağını görün!