Sert avokadoları küçük hamlelerle kolayca olgunlaştırabilirsiniz! Avokadoyu olgunlaştırırken dikkat edilmesi gerekenler
Ana vatanı Orta Meksika'dan çıkıp dalga dalga tüm dünyaya yayılan, mutfakların yeni yıldızı avokado, hem zengin besin değerine sahip olması hem de lezzetli ve sağlıklı yağlardan biri olması nedeniyle çok sık tercih ediliyor. Avokado tıpkı muşmula gibi yumuşak tüketilmesi gereken meyvelerden biri. Peki, sert avokadonuzu bazı yöntemlerle hızlıca yemeye hazır hale getirebileceğinizi biliyor muydunuz?
- 1
Yemeye hazır hale gelmiş avokadoyu bulmak oldukça zor! Diyet listelerinin ve popüler yemek tariflerinin vazgeçilmezi haline gelen avokadoyu hemen her markette bulabiliyorsunuz ama olgunlaşmış avokadoyu bulmakta zorlanıyorsunuz değil mi? Merak etmeyin, marketten aldığınız sert avokadoyu evde olgunlaştırabilirsiniz.
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KAĞIT TORBA YÖNTEMİ
Avokadonuz ortamda hava akışı devam ettiği sürece sert kalmaya devam eder bu yüzden buzdolabında sakladığınız avokadonun olgunlaşması çok çok uzun sürer. Etilen gazını duydunuz mu? Etilen gazı meyvelerin olgunlaşmasını kolaylaştıran bir bitkisel hormondur.
- 3
Avokadoyu hızla olgunlaştırabilmek için yapmanız gereken ilk şey etilen gazının uçmasını engellemek! Bu aşamada da imdadınıza yetişecek şey bir kağıt torba, kese kağıdı veya gazete olacak. Avokadonuzu kağıt torbaya sarın ve ne kadar hızlı olgunlaşacağını görün!
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- 4
MUZ, ELMA YA DA DOMATESTEN DESTEK AL
Ortamdaki etilen gazını artırarak avokadonuzun olgunlaşma süresini kısaltabilirsiniz. Burada da etilen gazı açısından zengin meyvelerden olduğu bilinen muz, elma ya da domatese başvurabilirsin. Kese kağıdının içine muz, elma ya da domates koyarak işleminize devam edin!
- 5
AVOKADO KAÇ GÜNDE OLGUNLAŞIR?
Avokadonun yukarıdaki işlemler uygulandıktan sonra 3 ila 4 gün arasında yumuşaması beklenir.
- 6
KESİLMİŞ AVOKADO OLGUNLAŞABİLİR Mİ?
Avokadoyu severek tüketenlerin çok iyi bildiği bir şey var: Kesilmiş avokadolar hemen tüketilmezse kararır ve tüketilmesi için uygun formunu kaybeder.
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- 7
Kesilmiş bir avokadonun henüz olgunlaşmadığını mı fark ettiniz? Üzülmeyin. Avokadoyu sanki kesilmemiş gibi kestiğiniz yerden birleştirip streç filme sarın. Hava almamasına dikkat edin.
- 8
AVOKADONUN KARARMAMASI İÇİN NE YAPILIR?
Avokadonuzu kestiniz, yarısını yediniz ancak yarısını saklamak istiyorsunuz. Ama kararıp bozulmasını da istemiyorsunuz... Merak etmeyin, avokadonun kalan yarısına limon suyu sürerseniz avokadonuz kararmaz.
- 9
DONDURMA YÖNTEMİ
Avokadonuzun yeterince olgunlaştığını ve bir an önce tüketmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz ama hepsini tüketmek mümkün görünmüyor mu? Avokadonuzu püre haline getirip buzluğa atmayı deneyin! Avokadonuz donunca bozulmayacaktır...
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