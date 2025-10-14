Habertürk
        Sermiyan Midyat davayı kazandı

        Oyuncu Sermiyan Midyat, 'Cellabi' adlı filmde başrol oynamak için anlaştığı yapım şirketine, film çekilmeyince mağdur olduğu iddiasıyla açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Blackwell Productions adlı yapım şirketinin Midyat'a 118 bin 717 lira 50 kuruş tazminat ödemesine hükmetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 10:17 Güncelleme: 14.10.2025 - 10:17
        Davayı kazandı
        Yönetmen, oyuncu ve senarist Sermiyan Midyat, Mersin’de çekilecek olan ‘Cellabi’ adlı filmde başrol olmak için Blackwell Prodüctions isimli yapım şirketiyle anlaştı. Midyat, filmin çekilmemesi üzerine İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.

        Dilekçede; Blackwell Prodüctions adlı yapım şirketinin Mersin’deki yerel halktan söz konusu filmde rol verecekleri iddiasıyla para topladığı belirtildi. Film çekilmeyince para toplanan kişiler sosyal medya üzerinden Midyat’a mesaj attı. Mesajları gören ünlü oyuncunun, sözleşmede belirtilen süre içerisinde filmin çekilmemesi üzerine davalı yapım şirketine noter aracılığıyla ihtarname gönderdiği ve ihtarnameye karşı olumsuz cevap aldığı aktarıldı.

        5 YIL SÜRDÜ

        Konuya ilişkin 5 yıldır süren dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada Midyat'ın avukatı Baver Tulpar Karakuş ile Blackwell Productions Yapım AŞ'nin avukatı Yusuf Ergün hazır bulundu. Duruşmada söz alan Sermiyan Midyat'ın avukatı davanın kabulünü isterken, davalı yapım şirketinin avukatı ise davanın reddini talep etti.

        Kararını açıklayan mahkeme, Blackwell Productions Yapım A.Ş.'nin 118 bin 717 lira 50 kuruş tazminat ile 200 bin lira cezai şart parasını 5 yıllık faiziyle birlikte Sermiyan Midyat'a ödemesine karar verdi.

        #Sermiyan Midyat

