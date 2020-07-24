Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Sermiyan Midyat, önceki gün abisi Serhat Midyat ile birlikte Cihangir'de objektiflere takıldı.

Oyuncu, bir kadın arkadaşları ile uzun süre yemek yedikleri mekanda abisi ile hararetli sohbete daldı.